Sergi Roberto è vicino a una nuova avventura lontano dall’Europa, con le ultime voci di mercato che indicano che la prossima destinazione sarà la Major League Soccer, con i Los Angeles Galaxy pronti ad accogliere un grandissimo giocatore di livello internazionale. A confermare lo stato avanzato dell’operazione è stato Fabrizio Romano, che ha parlato di un accordo praticamente raggiunto tra il giocatore e il club statunitense. Dopo aver lasciato il Como a parametro 0, il classe 1992 è ora pronto a iniziare una nuova avventura calcistica negli Stati Uniti.

Sergi Roberto vicinissimo ai Los Angeles Galaxy: l'indizio social del club

A rendere ancora più concreta la sensazione di un annuncio imminente è arrivato anche un indizio pubblicato dai Los Angeles Galaxy sui propri canali social. Il club ha condiviso un video ambientato nello spogliatoio: protagonista una maglia che ruota lentamente, senza però mostrare completamente nome e numero. La didascalia scelta dalla società, "Soon", lascia pensare a un annuncio ormai vicino.

BARCELLONA, SPAGNA - 8 MARZO: Sergi Roberto del Barcellona segna il sesto gol della sua squadra durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Champions League tra FC Barcellona e Paris Saint-Germain al Camp Nou l'8 marzo 2017 a Barcellona, Spagna. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

Sergi Roberto si lascia quindi alle spalle una carriera costruita quasi interamente con la maglia del Barcellona, club nel quale è cresciuto fin dalle giovanili e con cui ha scritto alcune delle pagine più importanti della storia recente blaugrana. Arrivato nella cantera nel 2006, ha completato il percorso fino all’esordio in prima squadra nel 2010, riuscendo negli anni a conquistarsi spazio grazie alla sua duttilità e alla capacità di adattarsi a più ruoli.

Con il Barcellona ha collezionato 373 presenze ufficiali e 19 gol, diventando un elemento fondamentale con tutti gli allenatori avuti. Infatti, pur non essendo mai stato una delle stelle principali della squadra, Sergi Roberto ha rappresentato per anni una pedina fondamentale per gli allenatori che si sono alternati sulla panchina del club catalano, scrivendo un palmarès di assoluto livello con numerosi trofei conquistati, tra cui 2 Champions League e 7 Campionati spagnoli.

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Il suo nome, però, resterà per sempre legato a. L’8 marzo 2017, al Camp Nou, il Barcellona affrontava ilnel ritorno degli ottavi di finale dopo il pesante. Quella che sembrava una rimonta impossibile si trasformò in una delle pagine più emozionanti del calcio moderno: i blaugrana vinseroe completarono la storica "Remuntada" proprio grazie al gol delspagnolo.