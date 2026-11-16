Continuano, imperterriti, gli addii alle Nazionali in questo 2026. Dopo i saluti di Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, è arrivato poco fa l'annuncio di Romelu Lukaku che si congeda dal Belgio dopo sedici anni. L'attaccante, il cui debutto è datato 2010, ha giocato con i Diavoli Rossi 135 partite, quattro Mondiali, tre Europei, diventandone il miglior marcatore della storia con 94 gol e il terzo più presente con 135 partite disputate. L'addio, avvenuto in modo pacifico, come riferito da Big Rom, avviene dopo i novanta minuti trascorsi interamente in panchina durante la sfida, stravinta per 4--1, contro l'Italia in Nations League.

Il saluto di Lukaku

L'ultimo scatto dicon la maglia delresterà, per sempre, durante la sfida contro ladel 5 ottobre scorso, in cuigli diede la titolarità, prima di sostituirlo al 70esimo minuto. L'ultimo dei 94 gol, invece, rimarrà il 3-0 siglato alla, sempre alla pausa di ottobre.

RIJEKA, CROATIA - JUNE 02:Romelu Lukaku del Belgio festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Croazia e Belgio allo Stadion HNK Rijeka il 2 giugno 2026 a Rijeka, in Croazia. (Photo by Jurij Kodrun/Getty Images)

"In questi 16 anni ho dato tutto quello che avevo per la nazionale. Ho provato ogni emozione possibile. Ho giocato con compagni straordinari ai quali sarò sempre grato. Voglio ringraziarli tutti e voglio ringraziare anche tutti gli allenatori per avermi spronato e per aver creduto in me per aiutare la squadra. È stato un bel viaggio e mi sono goduto ogni singolo momento. Ai tifosi belgi, grazie per il supporto che avete dato alla nostra squadra, sono orgoglioso di aver rappresentato il mio Paese in 4 Mondiali e 3 Campionati Europei. Non dimenticherò mai quei momenti. Sono in pace con la mia decisione di fermarmi qui. È stato incredibile. È stato fantastico. Sono grato. Grazie".

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I numeri e l'eredità

è stato uno dei perni su cui si è fondata la Golden Age della Nazionale belga, insieme a Kevin De Bruyne e altri grandi giocatori. Nel percorso con i colori del suo paese, ha stracciato ogni record di gol, diventando il massimo cannoniere con 94 gol, stracciando il precedente record di, che si era fermato a 30. La distanza con il secondo in questa speciale classifica, De Bruyne a 41, è incolmabile. È anche il terzo giocatore con più presenze (135), alle spalle di(140) e(157).

TURIN, ITALY - OCTOBER 07: Romelu Lukaku del Belgio festeggia con Kevin De Bruyne dopo aver segnato il secondo gol della loro squadra durante la semifinale della UEFA Nations League 2021 tra Belgio e Francia allo Juventus Stadium il 7 ottobre 2021 a Torino, Italia. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

Numeri altisonanti che resteranno per sempre scolpiti nella storia del Belgio. Tuttavia, l'importanza di Lukaku è andata scemando nel corso della scorsa stagione, a causa del bruttissimo infortunio che lo ha messo KO con il Napoli e che lo ha fatto viaggiare solo in extremis per il Mondiale americano, in cui, comunque, dalla panchina, è riuscito a segnare 3 reti. Lukaku lascia un'eredità difficile da sostenere, ma la nuova generazione del Belgio è pronta a regalarsi ciò che la Golden Age non è riuscita a ottenere.