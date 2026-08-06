Dopo un mondiale opaco da parte dell'Uruguay e con l'addio di Bielsa come commissario tecnico la federazione uruguayana pensa al futuro. Annunciato tramite un post Instagram il prossimo ct della nazionale, per ora ancora ad interim: Diego Forlan.

Per l'ex stella della Celeste non è la prima esperienza su di una panchina. Fino ad ora il Cacha ha avuto la possibilità di allenare solo squadre di club, per brevi periodi e senza mai esaltare.

CT ad interim della nazionale maggiore e supervisione dell'under 20

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La proposta per Forlan dell'AUF è quella di sedere come ct della nazionaleIn aggiunta al ruolo di commissario tecnico ad interim per l'ex calciatore anche. Tramite un post Instagram la federazione uruguayana lo accoglie con il seguente messaggio: "Diego Forlán torna a casa per essere a capo della Nazionale Under-20 e della Nazionale Senior"L'accordo con l'ex calciatoreè arrivato a seguito di svariati negoziati. Il suo ruolo per adesso risulta momentaneo ma con la possibilità, anche in base ai risultati, di continuare l'avventura assieme.

Tra i tifosi vige molto scetticismo, c'è chi attende con ansia l'inizio del suo lavoro: la prima partita sarà contro il Giappone il 24 settembre allo Stadio Miyagi. Ma vige anche timore per l'inesperienza di Forlan alla guida di una selezione nazionale. Per lui ad oggi solo due esperienze da quando, nel 2019 a 40 anni ha appeso gli scarpini al chiodo: ha debuttato come allenatore nella stagione 2020 con il popolare Peñarol de Montevideo. Solo 11 partite dopo, lasciò la posizione a causa di risultati deludenti.

MONTEVIDEO, URUGUAY - 4 SETTEMBRE: I giocatori del Perù posano per una foto di squadra prima della partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 sudamericana tra Uruguay e Perù allo stadio Centenario il 4 settembre 2025 a Montevideo, Uruguay. (Foto di Ernesto Ryan/Getty Images)

Un'altra esperienza in panchina risale al 2021, quando ha guidato gli Atentas de San Carlos per 12 partite, nella Seconda Divisione del calcio uruguaiano venendo anche qui esonerato.

Forlan avrà il difficile compito di rialzare una nazionale in difficoltà che ha subito una pesante battuta d'arresto al mondiale 2026 e con i suoi top players, in primis Valverde e Nunez non al massimo della forma, riportando l'Uruguay ad essere competitivo ai massimi livelli continentali e mondiali.