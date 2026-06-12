La Francia è già arrivata negli Stati Uniti per il Mondiale del 2026. I Galletti alloggeranno al Four Seasons Hotel, che è un albergo di lusso situato nel centro di Boston. L'hotel sarà la nuova casa dei calciatori francesi, che da lì si sposteranno per affrontare Senegal e Iraq nella fase a gironi. Il difensore del Barcellona Jules Koundé ha pubblicato un video sui social della Nazionale. Nel video ha aperto le porte della sua stanza e ha mostrato a tutti il dietro le quinte della loro lussuosa base.

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L'ingresso personalizzato e le sorprese FIFA

Tutto all'internoè stato curato nei minimi dettagli per l'evento. Come svelato daldel calciatore, ogni porta è statae rivestita con unaattaccata del calciatore a cui è stata assegnata la stanza. Le sorprese inaspettate continuano ovviamente ancheLa camera è molto spaziosa e presenta uncon un'altradel giocatore che la occupa. Inoltre, ad attendere i ragazzi direttamente sul tavolo, c'è unadi congratulazioni dellaaccompagnata da una specialedi benvenuto per la partecipazione ai, su cui è impressa lacon le date e le nazioni ospitanti.

WROCLAW, POLONIA - 5 SETTEMBRE: Jules Kounde della Francia controlla il pallone durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Ucraina e Francia alla Tarczynski Arena il 5 settembre 2025 a Breslavia, in Polonia. (Foto di Mateusz Slodkowski/Getty Images)

L'omaggio allo sport di Boston e i comfort

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Per permettere alladi immergersi immediatamente nellalocale, l'albergo ha voluto preparare ulteriori. A ognuno dei, infatti, sono state regalate tre maglie per celebrare lo spirito sportivo diNel video si vedono chiaramente le casacche dei(basket), dei(football americano) e dei(baseball).ha poi concluso il suo seguitissimo tour virtuale mostrando i, dotati di morbidicon lo stemma dellaben visibile, e la modernaallestita appositamente per le fatiche della competizione iridata.