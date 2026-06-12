La Francia ha scelto il lussuoso Four Seasons Hotel di Boston come base per i Mondiali 2026. Attraverso un video sui social, Jules Koundé ha mostrato i dettagli delle camere: porte personalizzate, medaglie d'oro della FIFA e maglie delle franchigie americane in dono
La Francia è già arrivata negli Stati Uniti per il Mondiale del 2026. I Galletti alloggeranno al Four Seasons Hotel, che è un albergo di lusso situato nel centro di Boston. L'hotel sarà la nuova casa dei calciatori francesi, che da lì si sposteranno per affrontare Senegal e Iraq nella fase a gironi. Il difensore del Barcellona Jules Koundé ha pubblicato un video sui social della Nazionale. Nel video ha aperto le porte della sua stanza e ha mostrato a tutti il dietro le quinte della loro lussuosa base.
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L'ingresso personalizzato e le sorprese FIFATutto all'interno dell'hotel è stato curato nei minimi dettagli per l'evento. Come svelato dal tour del calciatore, ogni porta è stata personalizzata e rivestita con una figurina attaccata del calciatore a cui è stata assegnata la stanza. Le sorprese inaspettate continuano ovviamente anche all'interno. La camera è molto spaziosa e presenta un divano con un'altra foto del giocatore che la occupa. Inoltre, ad attendere i ragazzi direttamente sul tavolo, c'è una lettera di congratulazioni della FIFA accompagnata da una speciale medaglia d'oro di benvenuto per la partecipazione ai Mondiali, su cui è impressa la coppa con le date e le nazioni ospitanti.
L'omaggio allo sport di Boston e i comfortPer permettere alla squadra di immergersi immediatamente nella cultura locale, l'albergo ha voluto preparare ulteriori omaggi. A ognuno dei giocatori, infatti, sono state regalate tre maglie per celebrare lo spirito sportivo di Boston. Nel video si vedono chiaramente le casacche dei Boston Celtics (basket), dei New England Patriots (football americano) e dei Boston Red Sox (baseball). Koundé ha poi concluso il suo seguitissimo tour virtuale mostrando i bagni, dotati di morbidi accappatoi con lo stemma della Francia ben visibile, e la moderna palestra allestita appositamente per le fatiche della competizione iridata.
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