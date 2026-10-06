È morto a 60 anni Jacek Ziober, ex attaccante della Nazionale polacca e protagonista del calcio europeo tra gli anni Ottanta e Novanta. La notizia ha suscitato profondo cordoglio in Francia e in Polonia, soprattutto tra i tifosi del Montpellier, club con cui il giocatore ha vissuto una delle fasi più importanti della sua carriera.

La carriera di Ziober passo dopo passo

Nato a Łódź il 18 novembre 1965, Ziober ha mosso i primi passi nell’ŁKS Łódź, la squadra della sua città. Con il club polacco ha trascorso gran parte degli anni Ottanta, collezionando oltre 200 presenze e diventando uno dei giocatori più apprezzati del calcio nazionale. Nel 1990 arrivò anche il riconoscimento individuale più prestigioso: fu eletto calciatore polacco dell’anno nel tradizionale premio assegnato dalla rivista “Piłka Nożna”.

🕊️ C'est avec une infinie tristesse que le MHSC a appris le décès de Jacek Ziober à l'âge de 60 ans. Attaquant pailladin au début des années 90, l'international polonais a disputé 110 matchs sous les couleurs de la Paillade et inscrit 22 buts. Nous pensons très fort à sa famille… pic.twitter.com/89KlwZI79j — MHSC (@MontpellierHSC) October 6, 2026

Proprio nel 1990 arrivò il trasferimento in Francia, al Montpellier HSC. Ziober rimase legato al club per quattro stagioni e totalizzò 110 presenze e 22 reti in tutte le competizioni. Il suo nome è rimasto particolarmente legato alle prime grandi notti europee del Montpellier: contro il PSV Eindhoven, nella Coppa delle Coppe 1990-91, segnò il gol decisivo alla Mosson. In quella competizione il Montpellier arrivò fino ai quarti di finale, dove fu eliminato dal Manchester United.

Terminata l’esperienza francese, Ziober si trasferì in Spagna per vestire la maglia dell’Osasuna. Dopo tre stagioni fece ritorno in patria con l’Amica Wronki, prima di chiudere la carriera negli Stati Uniti con il Tampa Bay Mutiny nel 1998. Importante anche il percorso con la nazionale polacca. Tra il 1988 e il 1993 raccolse 46 presenze e 8 gol, diventando uno dei volti più rappresentativi della Polonia di quel periodo.

🕯️ Czarował nas dryblingiem i techniką. Kto pamięta tamte słynne zagrania zewnętrzną częścią stopy? Albo zwycięskiego gola w derbach Łodzi? Dublet w szalonym meczu z Lechem Poznań?



W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober. Wychowanek ŁKS-u, reprezentant Polski i ełkaesiak, który przy… pic.twitter.com/SvQqPmNX5l — ŁKS Łódź (@LKS_Lodz) October 6, 2026

Dopo il ritiro Ziober rimase nel mondo del calcio, intraprendendo anche la carriera da allenatore. Tra il 2003 e il 2007 guidò la nazionale polacca di beach soccer, partecipando nel 2006 ai Mondiali in Brasile, e successivamente lavorò anche come tecnico ed esperto televisivo.

Il ricordo del Montpellier

Il Montpellier ha voluto ricordarlo con un messaggio carico di dolore: ", sottolineando il suo ruolo di attaccante della squadra all'inizio degli anni Novanta e ricordando le 110 partite e i 22 gol realizzati con la maglia della Paillade. Il club ha quindi rivolto il proprio pensiero alla famiglia e alle persone a lui più vicine.