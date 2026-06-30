Il mondo del calcio si stringe attorno a Ricardo Carvalho. L'ex difensore della Nazionale e di club prestigiosi come Porto, Chelsea e Real Madrid sta vivendo un momento di profondo dolore per la scomparsa del padre, avvenuta nelle ultime ore. La notizia ha colpito l'ambiente calcistico portoghese, dove Carvalho continua a essere una figura molto rispettata anche dopo il ritiro dall'attività agonistica. In segno di vicinanza all'ex centrale, il gruppo della nazionale del Portogallo ha osservato un minuto di silenzio durante il ritiro, rendendo omaggio alla memoria del padre dell'ex calciatore.

L'omaggio del Portogallo a Ricardo Carvalho dopo la scomparsa del padre

Un gesto semplice ma carico di significato, che testimonia il forte legame tra Carvalho e il calcio portoghese. L'ex difensore, protagonista di una delle epoche più importanti della Seleção, è stato per anni un punto di riferimento della nazionale lusitana, distinguendosi per eleganza, leadership e affidabilità in campo.

Nel corso della sua carriera, Ricardo Carvalho ha conquistato numerosi trofei sia a livello nazionale che internazionale. Dopo essersi affermato con il Porto, ha vissuto stagioni memorabili al Chelsea sotto la guida di José Mourinho, per poi proseguire il suo percorso con il Real Madrid e successivamente con il Monaco, collezionando successi e riconoscimenti che lo hanno consacrato tra i migliori difensori della sua generazione.

🇵🇹❤️‍🩹 Ricardo Carvalho's father sadly passed away... in Portugal training, they held a minute of silence. 🙏



Sending strength to Ricardo and his family. pic.twitter.com/8nZljmBB6H — EuroFoot (@eurofootcom) June 30, 2026

Anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Carvalho è rimasto vicino al mondo del calcio, continuando a collaborare con la federazione portoghese e mettendo la propria esperienza al servizio delle nuove generazioni. La scomparsa del padre rappresenta un dolore profondo per l'ex difensore e per la sua famiglia. In queste ore stanno arrivando numerosi messaggi di cordoglio da parte di tifosi, ex compagni di squadra e addetti ai lavori, che hanno voluto manifestare la propria vicinanza a uno dei simboli del calcio portoghese.

Il minuto di silenzio osservato durante il ritiro della Nazionale è stato uno dei primi tributi ufficiali in memoria del padre di Ricardo Carvalho, in un momento in cui l'intero movimento calcistico si è unito nel porgere le più sentite condoglianze all'ex campione e ai suoi familiari.