Federico Grimaldi 10 febbraio 2026 (modifica il 10 febbraio 2026 | 14:16)

Luca Muzzi Moraes, quattordicenne attaccante del Benfica e figlio dell’ex portiere Artur Moraes, entra nella storia del calcio giovanile brasiliano. Convocato nella nazionale Under 15 senza aver mai militato nelle giovanili, Luca diventa il primo giocatore a ricevere questo riconoscimento così precoce e unico. Nato a Lisbona e cresciuto nel vivaio del Seixal, il giovane talento ha impressionato tutti con 42 gol in 39 partite nella stagione 2025/26, dimostrando un talento naturale e una maturità agonistica rara.

Mancino, rapido e letale in area, Luca ha già mostrato la sua abilità anche a livello internazionale, diventando capocannoniere del Torneo di Natale FIGC con la nazionale italiana Under 15. Ora, il Brasile apre le porte a un prospetto che il Benfica ha contribuito a far crescere, promettendo un futuro da protagonista sui palcoscenici internazionali.

Luca Moraes e la convocazione storica con il Brasile — Luca Moraessi sta facendo notare non solo per i gol, ma per il modo in cui interpreta il gioco. A 14 anni, mostra una visione tattica sorprendente e una capacità di muoversi senza palla che lo rende pericoloso in ogni azione offensiva. La sua formazione al Seixal e poi al Benfica gli ha permesso di confrontarsi con giocatori più grandi e di adattarsi rapidamente a ritmi elevati, sviluppando agilità, tempi di inserimento e precisione nei tocchi decisivi. Figlio di Artur Moraes, Luca conosce fin da piccolo le sfide della carriera professionistica e ha imparato a gestire pressione e aspettative, tra allenamenti intensi e competizioni internazionali.

Oltre al talento tecnico, colpisce per il carattere. Determinato, concentrato e consapevole delle proprie qualità, sa mantenere la calma anche nelle partite più difficili. La sua convocazione nella nazionale brasiliana Under 15 segna un passo fondamentale, ma Luca non perde di vista la crescita quotidiana: allenamenti, strategie e rapporti con compagni e allenatori sono parte del percorso che lo prepara a diventare un giocatore completo. In campo e fuori, dimostra che il suo talento non è solo istinto, ma anche lavoro e disciplina.