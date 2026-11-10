Manchester City: tre sconfitte di fila, Arsenal in fuga e stadio non sempre pieno da inizio stagione. L'impero Citizens inizia a scricchiolare?
Manchester City-Brighton, nell'intervallo la corsa dei tifosi con le zucche!
Il Manchester City attraversa il primo vero momento di crisi della stagione. Dopo un avvio di Premier League praticamente perfetto, con sette vittorie nelle prime sette giornate, i Citizens hanno improvvisamente smarrito certezze, equilibrio e risultati. Le tre sconfitte consecutive contro Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest hanno acceso più di un campanello d'allarme, facendo scivolare la squadra di Enzo Maresca a sei punti dall'Arsenal capolista.
Manchester City, terza sconfitta di fila: Maresca ha perso i poteri magici?L'ultimo passo falso, il pesante 3-1 incassato al City Ground contro il Nottingham Forest, ha evidenziato tutte le fragilità di una formazione che sembra aver perso quella solidità mostrata nelle prime settimane. Gli uomini di Maresca continuano a mantenere il possesso del pallone e a costruire occasioni, ma faticano tremendamente nella gestione delle transizioni difensive, concedendo spazi e opportunità agli avversari. I numeri raccontano una situazione preoccupante: 17 reti subite nelle ultime otto partite e nove incontri consecutivi senza mantenere la porta inviolata. Una vulnerabilità insolita per una squadra costruita per dominare il campionato inglese.
E adesso l'Arsenal è già a +6
A preoccupare maggiormente è soprattutto il centrocampo, dove la partenza di Rodri pesa nella gestione degli equilibri. La qualità di Enzo Fernández e Rayan Cherki non sempre riesce a compensare le difficoltà nella fase di non possesso, lasciando troppo spesso la difesa esposta alle ripartenze avversarie. La pressione aumenta inevitabilmente anche su Maresca, chiamato a trovare rapidamente soluzioni tattiche.
Caricamento post Instagram...
© RIPRODUZIONE RISERVATA