Il Manchester City attraversa il primo vero momento di crisi della stagione. Dopo un avvio di Premier League praticamente perfetto, con sette vittorie nelle prime sette giornate, i Citizens hanno improvvisamente smarrito certezze, equilibrio e risultati. Le tre sconfitte consecutive contro Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest hanno acceso più di un campanello d'allarme, facendo scivolare la squadra di Enzo Maresca a sei punti dall'Arsenal capolista.

Manchester City, terza sconfitta di fila: Maresca ha perso i poteri magici?

E adesso l'Arsenal è già a +6

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 31: Erling Haaland of Manchester City looks on during the Premier League 2026/27 match between Manchester City and Brighton & Hove Albion at Etihad Stadium on October 31, 2026 in Manchester, England. (Photo by Matt McNulty/Getty Images)

L'ultimo passo falso, il pesante 3-1 incassato alcontro il, ha evidenziato tutte le fragilità di una formazione che sembra aver perso quella solidità mostrata nelle prime settimane. Gli uomini di Maresca continuano a mantenere il possesso del pallone e a costruire occasioni, ma faticano tremendamente nella gestione delle transizioni difensive, concedendo spazi e opportunità agli avversari. I numeri raccontano una situazione preoccupante: 17 reti subite nelle ultime otto partite e nove incontri consecutivi senza mantenere la porta inviolata. Una vulnerabilità insolita per una squadra costruita per dominare il campionato inglese.

A preoccupare maggiormente è soprattutto il centrocampo, dove la partenza di Rodri pesa nella gestione degli equilibri. La qualità di Enzo Fernández e Rayan Cherki non sempre riesce a compensare le difficoltà nella fase di non possesso, lasciando troppo spesso la difesa esposta alle ripartenze avversarie. La pressione aumenta inevitabilmente anche su Maresca, chiamato a trovare rapidamente soluzioni tattiche.

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La sosta per le nazionali arriva probabilmente nel momento migliore per analizzare gli errori e recuperare energie fisiche e mentali. Nonostante tutto, parlare di stagione compromessa sarebbe prematuro. Ipossiede qualità individuali e risorse sufficienti per tornare protagonista nella corsa al titolo. Tuttavia, con unche continua a correre, il margine d'errore si è drasticamente ridotto. La vera domanda, adesso, è se questa flessione rappresenti soltanto un passaggio a vuoto oppure il segnale di problemi strutturali più profondi. La risposta arriverà nelle prossime settimane, quando i Citizens saranno chiamati a dimostrare di poter reagire da grande squadra.