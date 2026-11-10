Manchester City: tre sconfitte di fila, Arsenal in fuga e stadio non sempre pieno da inizio stagione. L'impero Citizens inizia a scricchiolare?

Antonio Marchese
Manchester City v Brighton &amp; Hove Albion - Premier League 2026/27

Manchester City-Brighton, nell'intervallo la corsa dei tifosi con le zucche!

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Il Manchester City attraversa il primo vero momento di crisi della stagione. Dopo un avvio di Premier League praticamente perfetto, con sette vittorie nelle prime sette giornate, i Citizens hanno improvvisamente smarrito certezze, equilibrio e risultati. Le tre sconfitte consecutive contro Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest hanno acceso più di un campanello d'allarme, facendo scivolare la squadra di Enzo Maresca a sei punti dall'Arsenal capolista.

Manchester City, terza sconfitta di fila: Maresca ha perso i poteri magici?

L'ultimo passo falso, il pesante 3-1 incassato al City Ground contro il Nottingham Forest, ha evidenziato tutte le fragilità di una formazione che sembra aver perso quella solidità mostrata nelle prime settimane. Gli uomini di Maresca continuano a mantenere il possesso del pallone e a costruire occasioni, ma faticano tremendamente nella gestione delle transizioni difensive, concedendo spazi e opportunità agli avversari. I numeri raccontano una situazione preoccupante: 17 reti subite nelle ultime otto partite e nove incontri consecutivi senza mantenere la porta inviolata. Una vulnerabilità insolita per una squadra costruita per dominare il campionato inglese.
Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27

E adesso l'Arsenal è già a +6

Manchester City v Brighton &amp; Hove Albion - Premier League 2026/27
MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 31: Erling Haaland of Manchester City looks on during the Premier League 2026/27 match between Manchester City and Brighton & Hove Albion at Etihad Stadium on October 31, 2026 in Manchester, England. (Photo by Matt McNulty/Getty Images)

A preoccupare maggiormente è soprattutto il centrocampo, dove la partenza di Rodri pesa nella gestione degli equilibri. La qualità di Enzo Fernández e Rayan Cherki non sempre riesce a compensare le difficoltà nella fase di non possesso, lasciando troppo spesso la difesa esposta alle ripartenze avversarie. La pressione aumenta inevitabilmente anche su Maresca, chiamato a trovare rapidamente soluzioni tattiche.

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La sosta per le nazionali arriva probabilmente nel momento migliore per analizzare gli errori e recuperare energie fisiche e mentali. Nonostante tutto, parlare di stagione compromessa sarebbe prematuro. Il Manchester City possiede qualità individuali e risorse sufficienti per tornare protagonista nella corsa al titolo. Tuttavia, con un Arsenal che continua a correre, il margine d'errore si è drasticamente ridotto. La vera domanda, adesso, è se questa flessione rappresenti soltanto un passaggio a vuoto oppure il segnale di problemi strutturali più profondi. La risposta arriverà nelle prossime settimane, quando i Citizens saranno chiamati a dimostrare di poter reagire da grande squadra.

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