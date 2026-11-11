Il Manchester United è in piena zona rossa in Premier League e rischia di pagare un prezzo ancora più alto se non invertirà la rotta. La crisi sportiva dei Red Devils potrebbe infatti trasformarsi in un problema economico e commerciale, mettendo a repentaglio uno degli accordi di sponsorizzazione più importanti della storia del club, con al centro il rapporto con Adidas e il contratto decennale che, al suo interno, nasconderebbe un dettaglio che potrebbe mettere ancora più pressione al club inglese.

United, una crisi che coinvolge anche Adidas: il dettaglio all'interno dell'accordo

Con il 18esimo posto in classifica, appena otto punti conquistati nelle prime dieci giornate e una sola vittoria, ilvede la sua situazione sportiva sempre più in salita che, oltre a mettere in discussione il futuro tecnico della squadra e del suo allenatore Michael Carrick, sempre più verso l'esonero per favorire l'ingresso di Mauricio Pochettino , apre infatti scenari preoccupanti sul. Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico 'The Sun', qualora il club dovesse realmentein Championship al termine della stagione, il colossoavrebbe infatti la possibilità dianticipatamente il contratto di sponsorizzazione, rispettando un preavviso di un'intera stagione.

A rappresentare l'aspetto fondamentale, è anche la presenza di un'altra clausola economica che, in caso di retrocessione, prevede un taglio del 50% sul pagamento annuale previsto dall'accordo, passando, in termini concreti, da un incasso di 90 milioni di sterline a 45 milioni per stagione: qualora la retrocessione arrivasse nel maggio 2027, il mancato introito potrebbe quindi incidere già sulla prossima stagione, la 2027/28, portando lo United a dire addio a ben 900 milioni di sterline complessivi, considerando la durata decennale del nuovo accordo stipulato con Adidas nel luglio del 2023.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 03 NOVEMBRE: Bruno Fernandes del Manchester United reagisce dopo che la sua squadra ha concesso il suo secondo gol durante la partita di UEFA Champions League 2026/27 League Fase MD4 tra Manchester United e AS Roma all'Old Trafford il 03 novembre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

United, peserebbe anche la mancata Champions

Le condizioni contrattuali, riporta il 'The Sun', prevedono inoltre un'altra '. Per ogni stagione in cui la squadra maschile del Manchester United fallisce nel qualificarsi alla, Adidas può infatti applicare una decurtazione di circa: una clausola che, tra l'altro, è già diventata concreta e messa in vigore in occasione della stagione, nella quale lo United ha chiuso l'annata al quindicesimo posto, prima di tornare a centrare la Champions nell'annata conclusa del 2025/26. Dettagli che trovano conferma anche nelfinanziario ufficiale depositato dal club presso la 'Securities and Exchange Commission statunitense', la, nel quale vengono illustrate nel dettaglio ledell'intesa con il marchio tedesco.