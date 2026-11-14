Dopo due mesi dal suo rinnovo, il Manchester United ha deciso di esonerare Michael Carrick. L'ex leggenda del club era riuscita ad avere un impatto positivo coi Red Devils, caduti nell'ennesima situazione complicata con Ruben Amorim. Da gennaio in poi, Carrick non ha fatto altro che semplificare i compiti in campo ai suoi giocatori, mettendoli nel loro ruolo naturale. Così, tramite un'ottima organizzazione in transizione, lo United riusciva a sconfiggere squadre del calibro di Manchester City e Arsenal.

WHY Pochettino Could Be The Medicine Manchester United Desperately Need…



Manchester United are a club on life support.



Years of tactical instability, poor defensive discipline and a lack of collective identity have left United looking increasingly disjointed, particularly out… pic.twitter.com/Tk831xMNnL — Pythagoras In Boots ⚽️ (@pythaginboots) November 12, 2026

Lineker affronta la nuova nomina dello United

Divenuta la miglior squadra del girone di ritorno, la squadra ha premuto per la conferma del tecnico e la dirigenza ha deciso di affidare definitivamente la panchina a Carrick. Tuttavia, le cose sono andate come sempre a Old Trafford e il tecnico inglese ha già svuotato l'armadietto, dopo uno score assolutamente negativo in questo inizio di stagione. Per svoltare l'annata attuale, che vede i Red Devils in zona retrocessione, e costruire unsolido per il futuro, la proprietà si è affidata ad uno dei migliori allenatori di Premier League degli ultimi 10 anni: Mauricio Pochettino Il tecnico argentino viene da una più che ottima esperienza con la nazionale statunitense. Pochettino ha raccolto una squadra molto giovane e talentuosa e l'ha fatta fiorire durante il Mondiale in casa dell'estate appena conclusa. Dimostrando di avere ancora determinate, l'ex Spurs ha raccolto al volo l'opportunità datagli, nonostante il rischio altissimo che comporta questo contratto. Il post Ferguson è stato tremendamente fallimentare per qualsiasi allenatore e molti non sono convinti che Pochettino riuscirà a far invertire questo trend.

LONDRA, INGHILTERRA - 5 SETTEMBRE: Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli Stati Uniti, osserva dagli spalti prima della partita di Premier League 2026/27 tra Fulham e Crystal Palace FC, disputata a Craven Cottage il 5 settembre 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Tra essi c'è l'ex nazionale inglese Gary Lineker, che al Daily Mirror ha commentato così l'arrivo dell'argentino: "Pochettino è un ottimo allenatore e sono sicuro che la squadra otterrà buoni risultati inizialmente. Tuttavia, mi sorprenderebbe molto vederlo ancora su quella panchina fra 18 mesi. Non perché lui sia un cattivo allenatore, anzi, ma perché la colpa eventuale verrà tutta addossata a lui, nonostante sia evidente che i problemi siano al di sopra del tecnico. Quanti allenatori sono stati bruciati da quando se n'è andato Ferguson? Dodici? Ognuno di essi è andato via ribadendo quanto questo club sia un disastro ormai".