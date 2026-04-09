In unìintervista rilasciata ai canali dei Red Devils, il centrale inglese ha parlato del suo percorso nel club, della pressione e della sua capacità innata di essere decisivo.

Vincenzo Di Chio 9 aprile - 19:04

Harry Maguire, pilastro della difesa del Manchester United, ha recentemente firmato il prolungamento di contratto con gli inglesi. La firma conferma la volontà di proseguire insieme il proprio percorso. La firma vedrà l'ex capitano legato al club fino al 2027.

Il centrale inglese, da anni sotto i radar per alcune prestazioni negative, ha deciso di aprirsi in un'intervista rilasciata ai canali della società. Il difensore si è soffermato sul suo vissuto, sulle difficoltà incontrate al Man Utd e sulla determinazione che gli ha permesso di rimanere protagonista ad alti livelli.

La pressione dell'Old Trafford — Nel corso dell'intervista, Maguire ha sottolineato quanto sia complicato affrontare quotidianamente le pressioni che circondano un club così blasonato. Ogni minimo dettaglio può fare la differenza e come alcune volte l'ambiente possa risultare pesante, specialmente per chi non è abituato a determinati palcoscenici:

"Vedo molti giocatori arrivare in questo Club e francamente è troppo grande per loro. Gli occhi su di te, la pressione, l'analisi. Ogni gol subito è colpa di qualcuno. Ci sono ex giocatori che parlano continuamente: ma sono abituato, tutto questo fa parte del Club e del gioco del calcio".

Per quanto riguarda l'impatto mentale, ha riconosciuto che non tutti riescono a reggere queste pressioni per molto tempo, lasciando intendere come questo contesto a volte diventi pesante: "Penso che molti preferiscano chiudere il capitolo qui e ripartire altrove. Credo che alcuni siano stati spezzati prima del tempo. Tra abusi e prese in giro si è arrivati ad un punto davvero basso che poteva chiudersi solo in un modo".

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La rinascita, il futuro e l'ambizione di Maguire — Nonostante le difficoltà, il centrale difensivo ha evidenziato come il suo atteggiamento lo abbia aiutato molto a superare momenti difficili, tornando così ad essere una pedina fondamentale dello schacchiere del Manchester United. Dall'arrivo di Michael Carrick, Maguire ha contribuito alla risalita del club fino alle zone alte della classifica, mantenendo vivo il sogno Champions League.

Guardando al futuro, l'inglese è convinto che i Red Devils torneranno a brillare e a conquistare i trofei più importanti: "Se la prossima stagione verranno fatte le giuste scelte, non ci saranno limiti per noi. Dobbiamo essere in grado di lottare su tutti i fronti".

L'ex capitano ha parlato anche del Mondiale che lo aspetta: "Voglio esserci a tutti i costi, qualunque ruolo mi venga chiesto di fare". Infine, non è mancato un elogio personale: "Credo di essere uno dei miglior difensore del mondo in entrambe le aree. Non penso che questo possa essere discusso. Posso essere utile anche a gara in corso, per difendere un risultato di vantaggio o recuperare una partita. Posso ancora avere un ruolo determinante".