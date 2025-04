Manchester United-Manchester City: dove vedere il derby in streaming e tv

Ecco dove poter vedere, in tv e in LIVE Streaming, il sentito derby fra le due squadre di Manchester. Si gioca domani e sarà visibile sul canale 202 di Sky e sulla piattaforma SkyGo.

Federico Iezzi 5 aprile 2025 (modifica il 5 aprile 2025 | 17:34)

Cresce l'attesa per uno dei derby più caldi e sentiti d'Inghilterra, quello fra le due anime di Manchester. Domani, nel 31esimo turno di Premier League, si gioca Manchester United-Manchester City. Ecco dove seguire il match fra i Red Devils e i Citizens in tv e in diretta streaming. L'ultimo derby, che si è giocato all' Eithad Stadium, è finito con la inaspettata vittoria degli ospiti: lo United, infatti, dopo essere stato a lungo in svantaggio a causa del gol di Gvardiol nel primo tempo, ha recuperato nel finale. Prima un rigore di Bruno Fernandes e poi il gol di Diallo, proprio, al 90° hanno ribaltato la situazione e deciso la stracittadina. La voglia di vincere, per le due squadre, è tanta: imporsi in questa partita, così sentita, sarebbe una consolazione in una stagione magra e deludente per tutti e due i club di Manchester.

Il rendimento del Manchester United e Manchester City — Una stagione brutta e complicata a Manchester. Sia per lo Unitedche per il City. I Red Devils sono in crisi nera: non è servito il cambio di allenatore, da Ten Hag ad Amorim, passando per un breve periodo con la guida ad interim di Ruud Van Nistelrooij, a risollevare le sorti della grande decaduta, che al momento è in 13° posizione e ormai fuori da tutti i giochi che contano. La squadra di Amorim fatica a mantenere un rendimento costante: arriva al derby dopo aver vinto 3-0 in casa del Leicester per poi perdere ad Old Trafford contro il Nottingham Forest.

In precedenza anche un pareggio con l'Arsenal e una pirotecnica vittoria per 3-2 contro l'Ispich Town. La situazione in casa City è migliore, ma decisamente sottotono e deludente rispetto alle passate annate della gestione Guardiola: il City è quinto in classifica, in campionato ha fatto molta fatica ed è stato funestato da continui infortuni. L'ultima tegola è il recente infortunio alla caviglia del fenomeno norvegese Haaland, che guida l'attacco dei Citizens. L'attaccante norvegese è costretto a fermarsi per alcune settimane. Al momento la squadra di Guardiola accederebbe ai gironi di Europa League. Se l'obiettivo è arrivare in Champions League vincere domani è di grande importanza per i Citizens. E, inoltre, c'è da vendicare lo scorso derby.

Dove vedere Manchester United-Manchester City in tv e in streaming — Il derby di Manchester, che si gioca ad Old Trafford, ed è valido per la 31° giornata della massima serie inglese sarà visibile su Sky Sport Calcio (canale 202 del palinsesto di Sky) e in streaming LIVE sull'app SkyGo che è disponibile su pc e su tutti i dispositivi mobili.