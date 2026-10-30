A quasi settant'anni di distanza, l'eco del disastro aereo di Monaco di Baviera che colpì il Manchester United continua a rappresentare una cicatrice indelebile per il mondo del calcio e un ponte emotivo tra due città unite dal lutto. Nelle scorse ore, questo luogo, di memoria e pellegrinaggio, è stato profanato da un gesto inqualificabile. Il monumento commemorativo dedicato alle vittime della tragedia del 1958, situato nel cuore della città tedesca, è stato infatti preso di mira da dei vandali, che hanno danneggiato una struttura dal profondo valore storico e affettivo per i tifosi del Manchester United sparsi in tutto il mondo.

Manchester United, il furto del monumento commemorativo

L'episodio è avvenuto in "Manchesterplatz", il piazzale bavarese appositamente intitolato alla memoria del dramma.

L'area ospita una teca di vetro commemorativa, allestita per custodire cimeli storici legati al club inglese, in perenne ricordo delle ventitré persone, tra cui otto calciatori e tre membri dello staff tecnico, che persero la vita nel fatale schianto. Stando a quanto confermato ufficialmente dalla Manchester Munich Memorial Foundation (MMMF), la struttura espositiva è stata forzata con violenza, permettendo ai malintenzionati di sottrarre diversi oggetti preziosi dall'interno.

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La restaurazione record e il supporto dei "Red Docs"

La notizia ha immediatamente allertato i vertici societari in Inghilterra: il Manchester United si è fatto subito avanti, offrendosi di coprire integralmente i costi finanziari per il ripristino dell'area. Un gesto di solidarietà che tuttavia non si è reso necessario, poiché la stessa fondazione aveva già provveduto a far riparare i danni in tempi record. Ifty Ahmed, presidente della MMMF, ha espresso profonda tristezza per l'accaduto, ma ha tenuto a ringraziare pubblicamente i cittadini di Monaco, in modo particolare il gruppo dei "Red Docs". Il dirigente ha sottolineato come la loro dedizione costante e il loro intervento tempestivo abbiano permesso di restituire dignità a un luogo vitale per i familiari delle vittime.

MONACO, GERMANIA - 5 FEBBRAIO: Una pietra commemorativa ricorda il luogo del disastro aereo di Monaco del 6 febbraio 1958, in cui persero la vita 23 persone, tra cui 8 membri della squadra di calcio del Manchester United (Foto di Johannes Simon/Getty Images)

La forza di un legame indissolubile

Le parole della fondazione sono servite per lanciare un messaggio di resilienza contro gli autori del gesto. Ahmed ha ribadito con forza che, sebbene i responsabili siano riusciti a spaccare una vetrina e a rubare alcuni oggetti, non avranno mai il potere di cancellare i ricordi, di sminuire l'amicizia tra le due tifoserie o di distruggere l'eredità di chi ha perso la vita in quel tragico incidente: il legame forgiato nel dolore tra Manchester e Monaco resterà per sempre indissolubile, ben al di sopra di qualsiasi atto di vandalismo o codardia.