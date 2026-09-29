Tra le gru del Camp Nou e i complessi incastri del bilancio, il Barcellona si prepara a cambiare l'ennesimo elemento della sua società. In un club dove il campo e la scrivania vivono in un costante e precario equilibrio, un'altra figura della dirigenza blaugrana svuoterà il proprio ufficio. Manel del Río, l'uomo che negli ultimi tempi ha retto il timone amministrativo della società, lascerà infatti il ruolo di direttore generale alla fine di questo mese.

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Barcellona, il passo indietro di del Río

Il Fair Play Finanziario e l'Espai Barça

La notizia, rimbalzata inizialmente dalle colonne del quotidiano ARA e poi confermata da Mundo Deportivo, scuote l'ambiente catalano.ha già comunicato in ufficialmente la sua decisione al presidente, salutando l'interodurante la riunione che si è tenuta lunedì scorso. Non si tratta di uno strappo improvviso, bensì di un divorzio che fonti interne al club descrivono come pacifico, sottolineando che l'addio è stato concordato di comune accordo tra le parti. Dagli uffici ditrapela infatti una profonda riconoscenza verso, a cui viene riconosciuto di aver svolto un ottimo lavoro nel corso della sua avventura quinquennale all'interno della società.La sua uscita di scena assume contorni quasi paradossali se letta attraverso la lente dei risultati appena messi in cassaforte.aveva assunto ufficialmente la carica di amministratore delegato nel settembre del 2025. Prima del suo insediamento, il club aveva navigato a vista per oltre tre anni senza un vero CEO, orfano di quelche aveva rassegnato le proprie dimissioni pochi mesi dopo l'alba del secondo mandato targato Laporta . Ora, Del Río saluta proprio nel momento in cui ilè riuscito, con grandissima fatica e intercettazioni burocratiche, a riottenere la conformità delleimposte dalla. Un traguardo cruciale, che però non cancella le imponenti montagne finanziarie ancora da scalare: il club deve infatti ancora stipulare un ulteriore prestito monstre da. Questa iniezione di liquidità servirà a completare il progetto, che ha recentemente ricevuto il via libera dai soci durante l'ultima Assemblea Generale.

BARCELLONA, SPAGNA - 16 SETTEMBRE: Joao Cancelo dell'FC Barcelona festeggia il primo gol della sua squadra con il compagno di squadra Rodri durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Racing Club de Santander allo Spotify Camp Nou, il 16 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Le chiavi a Sergio Serrano

Sulla scacchiera della riorganizzazione è già iniziata, anche se con geometrie e assetti differenti rispetto al recente passato. Le stesse fonti interne riferiscono infatti che la posizione di direttore generale, almeno per il momento, rimarrà vacante. Tuttavia, per garantire solidità alla fase di transizione e non perdere l'equilibrio nei conti, il club ha scelto di affidarsi all'esperienza di, attualmente alla Banc de Sabadell: Serrano assumerà il ruolo di nuovo responsabile finanziario. Forte dei successi ottenuti negli anni trascorsi con l'istituto bancario, sarà proprio lui l'uomo incaricato di guidare la nuova e delicata fase economica del