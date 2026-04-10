La sfortuna ci vede spesso troppo bene con i calciatori dotati di una qualità sopraffina e di un piede delicato: l'ex Real Madrid è una delle vittime preferite degli ultimi anni

Pietro Rusconi Redattore 10 aprile - 19:50

Molti hanno perso di vista Marco Asensio. È da qualche anno infatti che non si parla più dell'ex Real Madrid o se ne parla in termini di un talento ormai sprecato, che ha terminato presto la sua carriera. In effetti abbiamo avuto a che fare precocemente con il calciatore maiorchino. Nelle orecchie di qualsiasi tifoso juventino risuona ancora quel "4-1 Asensio è finita" che li tormenterà per tutto il resto della loro esistenza. Durante la finale di Cardiff, il nazionale spagnolo aveva solo 21 anni e aveva già giocato delle ottime stagioni tra Segunda col Maiorca e in Liga con l'Espanyol.

Durante l'annata 2016-17 Marco Asensio va in doppia cifra alla sua prima stagione coi grandi dei blancos, promettendo un grande futuro con le merengues. Tuttavia, le prestazioni sono altalenanti negli anni successivi. Il centrocampista offensivo spagnolo rimane fondamentale nelle rotazioni del Real e diventa un convocato fisso delle furie rosse, senza mai però convincere fino in fondo. Nel 2023 Asensio passa al PSG, giocando un anno e mezzo non eccezionale. Dopodiché va in prestito all'Aston Villa dove con 8 reti in 21 match porta qualche speranza sul calciatore sognato nel 2017. Tuttavia nessun club europeo di fascia alta è convinto dal fisico e dalle prestazioni dello spagnolo che finisce per accasarsi al Fenerbahçe, trovando una vera e propria rinascita. Nelle ultime ore però la sfortuna ha colpito ancora una volta il calciatore fragile che potrebbe aver terminato qui la sua stagione.

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Marco Asensio e il crociato sinistro — Il trequartista della squadra turca infatti ha riportato un problema al legamento crociato del ginocchio sinistro. Un dramma per Domenico Tedesco che a poche giornate dal termine perde uno dei giocatori chiave della squadra. A -4 dal Gala, il Fener aveva più che mai bisogno del Marco Asensio dagli 11 gol e 13 assist in SuperLig ma durante il derby col Besiktas il piede sinistro dello spagnolo è rimasto incastrato fra le gambe di un avversario.

La paura era grossa considerato che quel ginocchio aveva già subito una rottura nella stagione '19-20. Tuttavia, lo staff medico turco ha rilasciato il comunicato che parla di distorsione con edema al legamento crociato, ma non di un'altra rottura. Il tempo di stop si aggira tra le 4 e le 6 settimane, rischiando comunque di compromettere il rush finale del campionato turco.