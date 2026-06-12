Adesso è ufficiale: Marco Silva è il nuovo allenatore del Benfica. Dopo settimane di riflessione, il club portoghese ha scelto di affidare la panchina all'ex tecnico del Fulham. Il neo mister torna in patria dopo l'esperienza in Premier League, raccogliendo l'eredità di José Mourinho. Durante la conferenza di presentazione, il tecnico ha mostrato grande voglia e ambizione in vista della nuova stagione.

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Marco Silva si presenta al Benfica: ambizione e identità

L'allenatore portoghese. Sotto la sua guida la squadra ha vissuto uno dei periodi più brillanti della sua storia., Marco Silva con iha stabilito il record di punti in Premier League:

LONDRA, INGHILTERRA - APRILE 25: Marco Silva, Allenatore del Fulham reagisce durante la partita di Premier League nel match tra Fulham e Aston Villa al Craven Cottage il 25 Aprile, 2026 a Londra, Inghilterra. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

Nel suo primo intervento da allenatore del Benfica, Marco Silva ha voluto sottolineare l'orgoglio per la fiducia ricevuta dalla dirigenza e in particolar modo dal presidente Rui Costa. Le sua parole hanno evidenziato sin da subito l'identità che il portoghese vuole dare alla sua squadra. L'obiettivo è quello di costruire una formazione che sia capace di dominare il campionato e dire la sua anche in Europa: "Voglio ringraziare tutti per la fiducia nei miei confronti, ho sentito subito il calore della gente e l'ammirazione della dirigenza. Quando si lavora in club così prestigiosi devi pensare sempre a vincere, ed è quello che tutti noi vogliamo provare a fare. Vogliamo dare una chiara e forte identità alla squadra, vogliamo essere dominanti sia in campo nazionale che Europeo".

La risposta alle voci su altri allenatori

Uno dei temi più discussi delle ultime settimana in casa delleriguarda la scelta dell'allenatore. In molto avevano ipotizzato che Marco Silva non sia stata la prima scelta della dirigenza.: ", non ho alcun problema a rispondere con determinazione a queste domande. La prima volta che il presidente mi ha contattato mi ha subito chiesto se fossi pronto a tornare in Patria. Quando ti fanno certe domande la risposta è solo una: sei la loro prima scelta.".

Una risposta netta che allontana qualsiasi discussione sul passato e conferma la volontà del portoghese di concentrarsi solo ed esclusivamente sul campo portando a termine gli obiettivi fissati dal club lusitano.

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