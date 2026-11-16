Il Marsiglia guarda al mercato di gennaio con rinnovato ottimismo, ma prima dovrà fare i conti con la DNCG. Il presidente Stephane Richard ha provato a rassicurare l'ambiente sulle condizioni economiche del club, alla vigilia dell'incontro con l'organo di controllo finanziario francese, previsto per i primi di dicembre. Le restrizioni imposte la scorsa estate hanno condizionato pesantemente le strategie dell'OM, che non ha potuto effettuare nuovi acquisti nonostante le partenze di dieci giocatori. Uno scenario che potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Intervistato da La Provence, Richard ha infatti aperto alla possibilità di intervenire durante la sessione invernale, senza nascondere però il rischio di nuove sanzioni. Il presidente vuole evitare brutte sorprese e soprattutto dare a Bruno Genesio la possibilità di rinforzare la squadra.

Marsiglia, Richard rassicura: "Vogliamo aggiungere qualità a gennaio"

Le cinque vittorie consecutive ine il successo per 1-0 sul campo del Bayer Leverkusen inhanno restituito entusiasmo al Marsiglia , ma il quadro economico resta da monitorare. La scorsa estate la DNCG aveva imposto al club un tetto al monte ingaggi e ai costi dei trasferimenti, limitando fortemente la possibilità di operare sul mercato. Una situazione che ha alimentato il malcontento di Genesio, costretto a fare i conti con una rosa che non ha ricevuto nuovi innesti., però, ha voluto sottolineare gli sforzi compiuti dalla società per rispettare le indicazioni ricevute: “Nessuno può negare che abbiamo fatto tutto il possibile per rispettare le misure imposte”.

PARIGI, FRANCIA – 2 DICEMBRE: Stéphane Richard interviene sul palco durante la sessione introduttiva del settimo Summit di Les Napoleons, presso la Maison de la Radio, il 2 dicembre 2017 a Parigi.

(Foto di Pascal Le Segretain/Getty Images per Les Napoleons)

Il numero uno dell'OM non ha escluso una nuova sanzione dopo il prossimo incontro con l'organo di controllo: “Probabilmente ci sarà una sanzione, ma faremo tutto il possibile per assicurarci che sia la più contenuta possibile”. Nonostante questo, la dirigenza non vuole rinunciare a rinforzare la squadra. “La nostra intenzione è di effettuare acquisti quest'inverno, se possibile e se riteniamo che sia necessario”, ha spiegato Richard. Le restrizioni, infatti, non riguardano automaticamente l'intera stagione: sarà soprattutto il rispetto del tetto salariale a determinare i margini di manovra. Un eventuale acquisto che portasse il club a superare nuovamente il limite imposto potrebbe far scattare un nuovo intervento della DNCG.