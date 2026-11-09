La multa viene comminata per l'uso di fumogeni e l'esposizione di uno striscione dalla tifoseria marsigliese

Francesco Lovino
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Il Marsiglia vince in rimonta contro lo Strasburgo: De Zerbi scatenato nello spogliatoio

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Il Marsiglia pagherà molto caro le conseguenze dei fatti accaduti il 15 ottobre scorso in Europa League. Il club francese ospitò i greci dell'Olympiakos in un Velodrome infuocato, accogliendo i tifosi e i giocatori rivali in maniera inospitale. L'inferno dello stadio, animato da fuochi pirotecnici, striscioni ingiuriosi e perfino messaggi politici, non è passato inosservato all'UEFA, massimo organo calcistico europeo. L'organizzatore della competizione ha preso posizione, comminando una sanzione pecuniaria piuttosto salata al club francese. Sebbene il momento di forma della società sia positivo per i risultati conseguiti di recente, questo provvedimento intacca un po' la visibilità e l'immagine della società marsigliese.

Olympique de Marseille v Olympiacos FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2

Marsiglia-Olympiakos, l'UEFA non perdona: stangata per i francesi

6 vittorie nelle ultime 8 gare hanno rinfrancato la formazione di Bruno Genesio, dopo 5 ko consecutivi che avevano messo in discussione la bontà del progetto del tecnico francese. Proprio le difficoltà, però, avrebbero garantito al Marsiglia di ritrovarsi. In campionato, la squadra si è rimessa in corsa per le posizioni più nobili, issandosi al quarto posto della graduatoria. In Europa League, a seguito dell'inizio disastroso, figlio di tre sconfitte, è arrivato a sorpresa il successo esterno di Leverkusen.

Olympique de Marseille v Club Atletico de Madrid - UEFA Europa League Final
LYON, FRANCIA - 16 MAGGIO: I tifosi del Marsiglia si godono l'atmosfera pre-partita prima della finale di UEFA Europa League tra Olympique de Marseille e Club Atlético de Madrid allo Stade de Lyon il 16 maggio 2018 a Lione, Francia. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

Proprio con l'Europa League, i francesi sembravano avere un conto in sospeso. Del conto ecco arrivato il saldo definitivo: 80.500€. A tanto ammonta la multa che l'UEFA ha assegnato al Marsiglia per l'accoglienza riservata all'Olympiakos ormai quasi un mese fa. La Provence spiega che il clima così caldo può essere dipeso dall'accesa rivalità tra le tifoserie, vista la vicinanza degli ultras del Marsiglia con quelli dell'AEK Atene.

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Nello specifico, la sanzione è così divisa: 30.500€ per aver usato fuochi pirotecnici, quindi 50.000€ per l'esposizione di striscioni. I South Winners avevano anche espletato un messaggio politico a supporto del movimento dei giovani liceali : "Sostegno ai nostri giovani", era la scritta che vi compariva. L'UEFA non accetta che si prendano certe posizioni.

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