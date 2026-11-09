La multa viene comminata per l'uso di fumogeni e l'esposizione di uno striscione dalla tifoseria marsigliese
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Il Marsiglia pagherà molto caro le conseguenze dei fatti accaduti il 15 ottobre scorso in Europa League. Il club francese ospitò i greci dell'Olympiakos in un Velodrome infuocato, accogliendo i tifosi e i giocatori rivali in maniera inospitale. L'inferno dello stadio, animato da fuochi pirotecnici, striscioni ingiuriosi e perfino messaggi politici, non è passato inosservato all'UEFA, massimo organo calcistico europeo. L'organizzatore della competizione ha preso posizione, comminando una sanzione pecuniaria piuttosto salata al club francese. Sebbene il momento di forma della società sia positivo per i risultati conseguiti di recente, questo provvedimento intacca un po' la visibilità e l'immagine della società marsigliese.
Marsiglia-Olympiakos, l'UEFA non perdona: stangata per i francesi6 vittorie nelle ultime 8 gare hanno rinfrancato la formazione di Bruno Genesio, dopo 5 ko consecutivi che avevano messo in discussione la bontà del progetto del tecnico francese. Proprio le difficoltà, però, avrebbero garantito al Marsiglia di ritrovarsi. In campionato, la squadra si è rimessa in corsa per le posizioni più nobili, issandosi al quarto posto della graduatoria. In Europa League, a seguito dell'inizio disastroso, figlio di tre sconfitte, è arrivato a sorpresa il successo esterno di Leverkusen.
Proprio con l'Europa League, i francesi sembravano avere un conto in sospeso. Del conto ecco arrivato il saldo definitivo: 80.500€. A tanto ammonta la multa che l'UEFA ha assegnato al Marsiglia per l'accoglienza riservata all'Olympiakos ormai quasi un mese fa. La Provence spiega che il clima così caldo può essere dipeso dall'accesa rivalità tra le tifoserie, vista la vicinanza degli ultras del Marsiglia con quelli dell'AEK Atene.
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