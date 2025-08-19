Non è certo un momento facile per il Marsiglia. Non solo per la sconfitta rimediata all'esordio in Ligue1. contro il Rennes ma anche, e soprattutto, per la situazione molto agitata all'interno dello spogliatoio. Come ricordiamo, al termine della sfida con i rossoneri, Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sono stati protagonisti di una furiosa lite a causa della quale staff e compagni sono stati costretti ad intervenire per evitare il peggio. Nelle ultime ore la dirigenza dell'OM ha preso provvedimenti sui due giocatori.
Il Marsiglia è chiamato non solo a rispondere alla clamorosa sconfitta contro il Rennes ma anche a riportare serenità nello spogliatoio. Ma De Zerbi sarà costretto a farlo senza Adrien Rabiot e Jonathan Rowe. I due giocatori sono stati protagonisti di una accesa lite dopo la sconfitta al Roazhon Park e nelle ultime ore la dirigenza dell'OM ha preso la sua decisione in merito a quello che è successo: entrambi i giocatori sono stati messi fuori rosa. La decisione, come riporta RMC Sport, sarebbe stata presa il giorno dopo la partita con i rossoneri.
Data la situazione, i due giocatori hanno due possibilità: cambiare aria o restare fermi almeno fino a gennaio in attesa che qualche club si faccia avanti. Rowe sarebbe fortemente cercato dal Bologna e la sua esclusione potrebbe accelerare il suo arrivo in Italia. Tuttavia, non è stata ancora ufficializzata alcuna offerta. Per quanto riguarda invece l'ex Juventus, per il momento non si sarebbe fatto avanti ancora nessuno e alla fine del mercato mancano meno di due settimane.
Ci sarà molto da lavorare per Roberto De Zerbi in questi giorni e già la prossima sfida di campionato con il Paris FC sarà una vera prova per rispondere alle critiche e dare una scossa ad un ambiente che ormai da giorni naviga in acque molto agitate. La sfida con i Bleus è ini programma questo sabato alle ore 17.
