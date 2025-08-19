Sia l'ex Juventus che il difensore inglese non faranno più parte della prima squadra. La dirigenza dell'OM non ha potuto tollerare la condotta di entrambi dopo la sconfitta di venerdì contro il Rennes

Mattia Celio Redattore 19 agosto - 12:54

Non è certo un momento facile per il Marsiglia. Non solo per la sconfitta rimediata all'esordio in Ligue1. contro il Rennes ma anche, e soprattutto, per la situazione molto agitata all'interno dello spogliatoio. Come ricordiamo, al termine della sfida con i rossoneri, Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sono stati protagonisti di una furiosa lite a causa della quale staff e compagni sono stati costretti ad intervenire per evitare il peggio. Nelle ultime ore la dirigenza dell'OM ha preso provvedimenti sui due giocatori.

Marsiglia, lite Rabiot - Rowe: ecco la decisione della dirigenza sui due giocatori — Il Marsiglia è chiamato non solo a rispondere alla clamorosa sconfitta contro il Rennes ma anche a riportare serenità nello spogliatoio. Ma De Zerbi sarà costretto a farlo senza Adrien Rabiot e Jonathan Rowe. I due giocatori sono stati protagonisti di una accesa lite dopo la sconfitta al Roazhon Park e nelle ultime ore la dirigenza dell'OM ha preso la sua decisione in merito a quello che è successo: entrambi i giocatori sono stati messi fuori rosa. La decisione, come riporta RMC Sport, sarebbe stata presa il giorno dopo la partita con i rossoneri.

Data la situazione, i due giocatori hanno due possibilità: cambiare aria o restare fermi almeno fino a gennaio in attesa che qualche club si faccia avanti. Rowe sarebbe fortemente cercato dal Bologna e la sua esclusione potrebbe accelerare il suo arrivo in Italia. Tuttavia, non è stata ancora ufficializzata alcuna offerta. Per quanto riguarda invece l'ex Juventus, per il momento non si sarebbe fatto avanti ancora nessuno e alla fine del mercato mancano meno di due settimane.

Ci sarà molto da lavorare per Roberto De Zerbi in questi giorni e già la prossima sfida di campionato con il Paris FC sarà una vera prova per rispondere alle critiche e dare una scossa ad un ambiente che ormai da giorni naviga in acque molto agitate. La sfida con i Bleus è ini programma questo sabato alle ore 17.