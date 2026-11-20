Santi Cazorla ha ricordato un aneddoto particolare su Emiliano Martínez risalente ai primi anni del portiere argentino all'Arsenal. Quando l'attuale portiere del Chelsea aveva solo 17 o 18 anni, era già convinto che sarebbe diventato il migliore al mondo. L'ex centrocampista spagnolo, che ha condiviso due stagioni ai Gunners con "Dibu", ha rivelato com'era il suo carattere quando cercava ancora di conquistarsi un posto in squadra.

Dibu Martinez aveva previsto tutto. Santi Cazorla: "Lo diceva perché ci credeva davvero"

"Diceva sempre: 'Diventerò il miglior portiere del mondo'. Aveva 17 o 18 anni".

Cazorla in un'intervista rilasciata a La Media Inglesa. Ha anche spiegato che non era uno scherzo. Il soggetto in questione è il suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Arsenal, Emiliano Sono le parole di Santiin un'intervista rilasciata a La Media Inglesa. Ha anche spiegato che non era uno scherzo. Il soggetto in questione è il suo ex compagno di squadra ai tempi, Emiliano Martinez . Come l'ex centrocampista ha raccontato, l'estremo difensore argentino credeva davvero nelle sue capacità ed era disposto a lavorare sodo per raggiungere il suo obiettivo.

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Lo spagnolo ha anche ricordato il rapporto che si era instaurato con lui durante il periodo all'Emirates Stadium: "È fenomenale. Avevamo una grande amicizia. Non abbiamo avuto modo di goderci appieno la sua presenza perché era sempre in prestito.

Lo diceva perché ci credeva davvero, aveva fiducia in se stesso. 'Lavorerò sodo, mi guadagnerò un posto in Premier League e nella nazionale argentina

'", ha aggiunto Cazorla, rievocando quelle conversazioni con il nativo di Mar del Plata.

Martínez è arrivato all'Arsenal nel 2010, a soli 17 anni, proveniente dal settore giovanile dell'Independiente. Cazorla, invece, si è unito al club nel 2012 ed è rimasto fino al 2018. Durante questo periodo, il portiere argentino ha collezionato sei prestiti: all'Oxford United, allo Sheffield Wednesday, al Rotherham United, al Wolverhampton, al Getafe e al Reading. Alla fine del 2014, gli infortuni di entrambi i portieri titolari hanno permesso a Dibu di giocare sei partite consecutive. Fu una delle poche opportunità che ebbe di ottenere un posto da titolare in prima squadra durante il periodo che condivise con lo spagnolo. Da lì è iniziata la sua scalata fino al top del calcio mondiale. Un qualcosa che pochi avrebbero pensato, ma lui lo aveva dato per certo fin dall'inizio.

LONDRA, INGHILTERRA - 23 FEBBRAIO: Santi Cazorla dell'Arsenal festeggia il gol del 2-1 durante la partita di Barclays Premier League tra Arsenal e Aston Villa, disputata all'Emirates Stadium il 23 febbraio 2013 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Infine, l'ex calciatore ha sottolineato il percorso di Dibu e l'importanza della fiducia in se stesso per raggiungere il livello attuale. "Era evidente che la sua autostima lo ha portato dove si trova. Anche se ha le sue peculiarità, come tutti i portieri, è di altissimo livello ed è il miglior esempio di come con il duro lavoro si possa raggiungere qualsiasi obiettivo", ha concluso.