Emiliano Martinez, come ormai è risaputo, è disposto a tutto pur di aiutare club e Nazionale. Anche a costo di giocare con una mano malandata. O meglio, con un dito malandato. L'attuale portiere del Chelsea è diventato popolare non solo per la sua classe tra i pali ma anche il suo carattere vivace, a volte anche troppo, e spesso provocatorio e quando arriva l'occasione per dimostralo non si è mai tirato indietro. L'ultima sua "bravata" è stata, appunto, disputare l'intero Mondiale con un infortunio al dito procurato prima della finale di Europa League. Un dolore che non lo ha fermato e del quale oggi ne paga la conseguenze.

Emiliano Martinez e il suo infortunio al dito: le immagini delle condizioni della sua mano

Así atajó Dibu Martínez durante el Mundial. Con un dedo fracturado.

A las 12 (ARG) sale un vlog con él en mi canal de YouTube.

El tercer capítulo de Los Edul.

Va a hablar por primera vez del Mundial y todo lo que tuvo que hacer.

Gracias a todos los que están siguiendo la segunda… pic.twitter.com/OP0foW63FD — Gastón Edul (@gastonedul) October 30, 2026

Che cosa si è disposti a fare pur di vincere? Una domanda alla quale Emilianorisponderebbe:. Non è esagerato dirlo perché il portiere argentino ha davvero dimostrato di dare anima e corpo alla causa sia del proprio club che. Lo conferma il suo recente infortunio al dito che, secondo il parere dei medici, avrebbe dovuto impedirgli di giocare il Mondiale. Un'ipotesi che non passa neanche per l'anticamera del cervello del Dibu.In una recente intervista-vlog, il portiere dell'Albiceleste ha mostrato lo stato attuale della mano. Per la prima volta alle telecamere il classe '93 ha fatto vedere il suo dito che ormai si piega in modo innaturale e non del tutto, bloccato da una frattura non curata nel modo giusto e nei tempi corretti. Come hanno mostrato le immagini, ogni volta che Martinez prova a chiudere la mano l'anulare resta aperto non arrivando neanche a toccarne il palmo. Un problema che non preoccupa più di tanto il Dibu che, al contrario, continua a giocare come se niente fosse.

Prima della finale di Europa League contro il Friburgo dello scorso maggio, lo sfortunato Martinez ha accusato un dolore al dito e si è reso conto grazie all'intervento dello staff medico di aver rimediato una frattura all'anulare della mano destra. Quella partita, poi vinta, l'ha giocata con una benda all'interno del guantone ma poi si è trovato davanti ad un bivio: operazione o meno. I medici gli hanno consigliato di operarsi altrimenti la situazione si sarebbe aggravata ma, di conseguenza, avrebbe dovuto saltare il Mondiale.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 17 OTTOBRE: Emiliano Martinez del Chelsea riceve assistenza medica in seguito a uno scontro di gioco testa contro testa con Jarrard Branthwaite dell'Everton, durante la partita di Premier League 2026/27 tra Everton e Chelsea FC, disputata il 17 ottobre 2026 all'Hill Dickinson Stadium di Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Nonostante tutto però Martinez, pur di non perdere la chance di giocare i Mondiali, ha deciso di non finire sotto i ferri e così ha finito per passare mesi a condividere un dolore fortissimo tanto che, come lui stesso ha dichiarato: "In allenamento usava solo la mano sinistra". Oggi il dolore è passato ma la situazione si è stabilizzata in un modo errato. E nei giorni scorsi, inoltre, Martinez ha dovuto fare i conti con un altro problema grave alla mandibola figlio di uno scontro di gioco. Insomma, ultimamente non è molto fortunato il Dibu, ma la sua forza di volontà non può che essere di grande insegnamento quando si vuole raggiungere determinati obiettivi.