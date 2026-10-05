Il portiere argentino ha rivelato il motivo che lo ha spinto a lasciare l'Aston Villa per vestire la casacca dei Blues
Argentina, il Dibu Martinez piazza la 'barriera' prima del capolavoro di Lo Celso
Una delle tante soprese che ha riservato l'ultima sessione di calciomercato è stato il passaggio di Emiliano Martinez dall'Aston Villa al Chelsea. Il portiere argentino, reduce dal secondo posto nel Mondiale 2026, si è trasferito al club londinese per la cifra di 9 milioni di euro dopo 6 anni con i Villans con i quali ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League. Una cessione che ha lasciato sorpresi diversi amanti del calcio e, nelle ultime ore, il Dibu ha spiegato il motivo che lo ha spinto a cambiare squadra.
Martinez e il suo arrivo al Chelsea: "La cosa migliore che potessi fare"Solo lo scorso maggio aveva alzato l'Europa League con l'Aston Villa, tre mesi dopo Emiliano Martinez si è ritrovato a difendere la porta del Chelsea. Dopo 6 anni trascorsi con i Villans, il Dibu ha deciso di vestire la maglia dei Blues perché "sentiva il bisogno di cambiare aria". A spiegarlo è stato lo stesso portiere argentino al quotidiano Tyc Sport e dietro il suo passaggio al club londinese c'è stato qualcosa di molto più profondo.
Oltre al suo passaggio alla squadra di Xabi Alonso (nuovo allenatore), il 34 enne ha parlato anche della partita di addio di Lionel Messi, in programma martedì: "Cercheremo di fare in modo che si goda questo momento il più possibile... è il più grande giocatore della storia e sento di fare parte di tutto questo... voglio vederlo divertirsi e sorridere". Conclude il Dibu.
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