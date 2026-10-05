Una delle tante soprese che ha riservato l'ultima sessione di calciomercato è stato il passaggio di Emiliano Martinez dall'Aston Villa al Chelsea. Il portiere argentino, reduce dal secondo posto nel Mondiale 2026, si è trasferito al club londinese per la cifra di 9 milioni di euro dopo 6 anni con i Villans con i quali ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League. Una cessione che ha lasciato sorpresi diversi amanti del calcio e, nelle ultime ore, il Dibu ha spiegato il motivo che lo ha spinto a cambiare squadra.

Martinez e il suo arrivo al Chelsea: "La cosa migliore che potessi fare"

🚨🎙️Emiliano Martínez: "I tried changing clubs to mentally refresh myself, and I succeeded.



I came here, and it was the best thing I did because I feel useful, fast, and good." pic.twitter.com/7GOQX6r694 — Ayuba | Football News (@ayubafootball) October 5, 2026

Solo lo scorso maggio aveva alzato l'con l', tre mesi dopo Emiliano Martinez si è ritrovato a difendere la porta del. Dopo 6 anni trascorsi con i Villans, il Dibu ha deciso di vestire la maglia dei Blues perché "sentiva il bisogno di cambiare aria". A spiegarlo è stato lo stesso portiere argentino al quotidiano Tyc Sport e dietro il suo passaggio al club londinese c'è stato qualcosa di molto più profondo.Come infatti ha raccontato il classe '92: "Perdere la finale della Coppa del Mondo ha fatto molto male - confessa l'estremo difensore - Ho provato a cambiare club per rigenerarmi a livello mentale, e ci sono riuscito. Sono arrivato qui ed è stata la cosa migliore che potessi fare, perché mi sento utile, reattivo e in piena forma". Il Dibu si è trasferito alproprio negli ultimi giorni di mercato pere ad ora il suo tabellino parla di 10 reti subite in 4 presenze.

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - 19 LUGLIO: Emiliano Martínez (Argentina) durante la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Spagna e Argentina al New York New Jersey Stadium, il 19 luglio 2026 a East Rutherford, New Jersey. (Foto di Catherine Ivill - AMA/Getty Images)

Oltre al suo passaggio alla squadra di Xabi Alonso (nuovo allenatore), il 34 enne ha parlato anche della partita di addio di Lionel Messi, in programma martedì: "Cercheremo di fare in modo che si goda questo momento il più possibile... è il più grande giocatore della storia e sento di fare parte di tutto questo... voglio vederlo divertirsi e sorridere". Conclude il Dibu.