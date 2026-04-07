Mata, frattura al gomito e voglia di tornare: “Un giorno in meno al rientro”

Dal Chelsea al Melbourne: Mata si diverte ancora con il pallone tra i piedi. E l'infortunio al gomito, è solo un piccolo incidente di un lungo percorso

Federico Grimaldi 7 aprile - 17:17

Juan Mata si ferma, ma non perde lo sguardo sul futuro. Il centrocampista spagnolo ha riportato una frattura al gomito sinistro durante la sfida di A-League tra Melbourne Victory e Wellington Phoenix, disputata all’AAMI Park. Un infortunio arrivato nel finale del primo tempo ma che non gli ha impedito di restare in campo fino all’88’, prima degli accertamenti che hanno confermato l’entità del problema. Ora saranno i tempi di recupero post-intervento chirurgico a stabilire quando potrà tornare a disposizione, ma il messaggio del giocatore è già chiaro: "Un giorno in meno al mio ritorno". Protagonista di una stagione positiva, Mata dovrà fermarsi proprio nel momento migliore, mentre il club resta in attesa di riabbracciare uno dei suoi uomini più esperti e decisivi.

Mata, club e staff al suo fianco: priorità al recupero completo — Ci vorrà di più, di una 'semplice' frattura al gomito, per scalfire la voglia e la caparbia di Juan Mata. Il trequartista spagnolo, alla veneranda età di 38 anni, non ha nessuna intenzione di dire basta: sono 20 anni che dipinge calcio. E ancora oggi continua a farlo, in Australia con il suo Melbourne. Il piccolo incidente di percorso non influisce sulla stagione: Mata, anche quest'anno, sta tenendo un ritmo veramente alto. Fornisce gol, assist e tanta qualità ai compagni. Senza dimenticare l'esperienza: quella che solo i grandi campioni come lui hanno.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.

Dovrà rimanere fermo per un po' di tempo: gli esami hanno confermato una frattura al gomito sinistro. Ma lui non si è perso d'animo e come con il Chelsea, lo United ed il Valencia, la voglia è sempre la stessa. "Un giorno in meno al mio ritorno", ha scritto lo spagnolo dopo l'intervento. Il campione del Mondo con la Spagna del 2010 vuole concludere al meglio la stagione. Non ci sarà nelle prossime partite. Ma da qui ad un mese, le sue condizioni miglioreranno. E il Melbourne potrà riabbracciare nuovamente il suo campione.