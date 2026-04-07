La leggenda bavarese ha preso di mira il brasiliano a poche ore dal match tra Real Madrid e Bayern Monaco

Federico Grimaldi 7 aprile 2026 (modifica il 7 aprile 2026 | 13:32)

Lothar Matthaus non risparmia critiche alla vigilia del quarto di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Real Madrid. L’ex centrocampista tedesco ha attaccato Vinicius Jr., definendolo "provocatorio" e accusandolo di lamentarsi e piagnucolare ad ogni contrasto. Ma non si è fermato al singolo giocatore: l'ex Bayern - ai microfoni di SkySport DE - ha puntato il dito anche contro il club spagnolo, criticando la decisione di boicottare la premiazione del Pallone d’Oro 2024, vinto da Rodri. "Non mi piace come si è comportato il Real Madrid negli ultimi anni. In un certo senso, si perde di vista il quadro generale. Per rispetto verso avversari e giocatori, certe scelte non sono accettabili", ha affermato la leggenda bavarese, sottolineando come il rispetto per il gioco e gli avversari sia un valore imprescindibile, anche nelle sfide più importanti della massima competizione europea.

Tra frecciate a Vinicius e al Real, Matthaus elogia il Bayern Monaco — Un Matthaus duro e cinico, quello che si presenta prima del match di stasera. Il tedesco ha prima preso di mira Vinicius, attaccandolo duramente: "Vinicius è un grande giocatore, ma è costantemente provocatorio. Quando qualcuno gli fa un contrasto decente, si lamenta e piagnucola". Poi il Real Madrid, prendendo come riferimento il caos scoppiato alla cerimonia del Pallone d'Oro 2024: "Il club ha detto ‘li boicotteremo’. E non è giusto. Per rispetto verso l’avversario e gli altri giocatori, certe scelte non possono passare inosservate", ricordando il rifiuto della squadra merengue di partecipare alla premiazione.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Bet365.

"Non mi piace come si è comportato il Real negli ultimi anni. In un certo senso, si perde di vista il quadro generale", ha aggiunto Matthaus. Nonostante le frecciate, l’ex centrocampista si è soffermato anche sulle qualità del Bayern Monaco, sottolineando l’efficacia del reparto offensivo: "Con Olise, Kane, Diaz, Musiala, Karl e Gnabry, il loro attacco è vario, preciso e straordinariamente coordinato. In Europa solo il Barcellona può competere ad armi pari. Ogni ingranaggio si incastra perfettamente, creando un’opera d’arte di altissima qualità".