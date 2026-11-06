Si sa, nello spogliatoio del vecchio Milan non mancavano caratteri forti e personalità particolarmente carismatiche. Tra questi spicca sicuramente Zlatan Ibrahimovic, ora senior advisor di Red Bird, protagonista insieme a Maxi Lopez di un confronto particolarmente acceso nel 2012 che l'attaccante argentino ha recentemente deciso di raccontare. Oltre al centravanti svedese, l'ex Sampdoria ha avuto modo di soffermarsi anche sul carattere di un altro grande leader dello spogliatoio rossonero, Gennaro Gattuso, con il quale ha avuto modo di costruire un buon rapporto, seppur con qualche discussione.

Maxi Lopez: "Gennaro Gattuso era terribile in campo"

Intervistato ai microfoni del canale argentino TyC Sports,è tornato sulla sua esperienza al Milan, raccontando alcuni retroscena accaduti negli spogliatoi, partendo proprio da Gennaro Gattuso: ". Non gli importava se ti chiamavi Zlatan, Robinho o Maxi Lopez; ti afferrava per il collo".

Successivamente, l'ex attaccante argentino ha precisato: "Avevo un buon rapporto con Gennaro Gattuso, ma durante le partite e gli allenamenti, se non davi il 100%, ti inseguiva fino alla porta".

“'ME GUSTA LA PERSONALIDAD DE LOS ARGENTINOS, PERO SI ME RESPONDÉS DE NUEVO TE ARRANCO LA CABEZA'” 😅



Maxi López contó cómo era compartir con Gennaro Gattuso y Zlatan Ibrahimović en Milan: "Si no ponías el cien, te arrastraba hasta abajo del arco" pic.twitter.com/klwicTQVKZ — TyC Sports (@TyCSports) November 5, 2026

"Zlatan mi disse che se avessi risposto ancora, mi avrebbe spaccato la testa"

Nel corso dell'intervista,ha poi rivelato di aver avuto un paio di litigi "a suon di urla" sia con l'attuale tecnico dellache con il carismatico. Proprio sull'ex attaccante di Barcellona e PSG , ha svelato: "Una volta ho risposto per le rime a Zlatan. Mi ha afferrato prima di una partita di Champions League e mi ha detto:. A quel punto io gli risposi: 'Ok, va bene, chiarissimo".

GENOVA, ITALIA - 28 GENNAIO: Maxi Lopez dell'Udinese Calcio osserva durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Udinese Calcio allo stadio Luigi Ferraris, il 28 gennaio 2018 a Genova, Italia. (Foto di Emilio Andreoli/Getty Images)

A distanza di diversi anni, dunque, il racconto di Maxi Lopez restituisce uno spaccato di quel vecchio Milan, fatto di caratteri forti, confronti senza filtri e una mentalità competitiva che, seppur con un temperamento a volte sopra le righe, non ammetteva mezze misure.