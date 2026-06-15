In attesa di iniziare la caccia alla riconquista del titolo mondiale in America, col suo solito mix di leggerezza e consapevolezza, Kylian Mbappé, ha deciso di escludere qualsiasi futuro scenario in politica al termine della sua carriera calcistica.

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Mbappé sul suo futuro post-ritiro

Non lo so, mi sto concedendo la possibilità di valutare diverse opzioni al termine della mia carriera. Ho già un'attività ben avviata. Se vorrò fare l'imprenditore, posso fare quello".

Intervistato ai microfoni della testata francese Le Parisien, parlando dell'addio dial termine del Kylian Mbappé ha accennato al suo futuro una volta conclusa la carriera da giocatore: "Futuro da allenatore?

MOSCA, RUSSIA - 15 LUGLIO: Il presidente francese Emmanuel Macron premia Kylian Mbappé con il FIFA Young Player Award, mentre il presidente russo Vladimir Putin e la presidente croata Kolinda Grabar Kitarović assistono alla cerimonia al termine della finale della Coppa del Mondo FIFA 2018 tra Francia e Croazia allo stadio Luzhniki di Mosca, Russia. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

Continuando, l'attaccante del Real Madrid ha dichiarato: "Riguardo la domanda del diventare allenatore, per avere questa opportunità, ovviamente, devo conseguire la qualifica di allenatore; il che non costa nulla. È comunque un'esperienza formativa aggiuntiva, che arricchirà le mie competenze sia a livello personale che professionale. Tuttavia, per diventare allenatore, prima bisogna accettare la fine della propria carriera da calciatore".

❌🇫🇷 Kylian Mbappé: “I am NOT planning to become the president of France”.



“I'm already hated enough as it is”, told Le Parisien. pic.twitter.com/TWTZCFfyum — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

"Sono già abbastanza odiato così"

No, non preoccupatevi, non voglio diventare il Presidente della Repubblica. Molti me lo dicono, ma non è nei miei piani. Sono già abbastanza odiato così (ride, ndr). Mi aspetto di tenere un profilo più anonimo

".

Nel corso dell'intervista, a giudicare dalle tante opzioni messe sul tavolo dal calciatore dei blancos, aè stato chiesto di un possibile futuro in politica ma il capitano della nazionale francese ha subito scartato l'ipotesi rispondendo con ironia: "

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