A volte i vecchi rancori tornano a farsi sentire. Anche nei momenti di gioia. Proprio quello che ha vissuto Lionel Messi ieri sera al termine della sfida tra il suo Inter Miami e il Cruz Azul, valevole per la conquista della Coppa Nordamericana. La partita ha visto gli Aironi trionfare 2-0 con l'argentino protagonista di un gol e un assist, ma nel momento della premiazione il 10 di Rosario ha incontrato una sua vecchia conoscenza.

Leo Messi fa la storia ma la gioia diventa rabbia contro Don Garber: la vicenda

مفوض الدوري الأمريكي دون غاربر يطلب من ميسي شيئًا ما، ولكن ليو رفض ذلك وهو غاضب 😡 pic.twitter.com/GYpudUHD9s — Messi World (@M10GOAT) September 17, 2026

Lionel Messi continua a scrivere nuove pagine di storia nel mondo del calcio. L'argentino è stato protagonista ieri sera nella sfida contro ilcon un gol (il 100°con la maglia dell) e un assist. Per il nativo di Rosario si è trattato del 49°trofeo in carriera (anche se la FIFA non lo assegnerà) ma il momento di festa è stato interrotto proprio durante la premiazione quando il classe '87 si è ritrovato davanti Don, il Commissario della MLS con il quale l'attaccante ha avuto in passato più di qualche disguido.Come hanno mostrato le immagini, poco dopo aver sollevato la coppa, il numero 10 dell'Inter Miami è stato avvicinato dal dirigente e tuttavia con un'espressione adirata lo ha allontanato rivolgendogli una frase secca: "Non tu con me". A quelle parole Garber ha ironizzato un sorriso ed è andato a complimentarsi con il resto della squadra. Ma la tensione non è finita lì. In seguito, infatti,è passato altre due volte accanto al dirigente dicendogli anche in quel caso dure parole mentre gli puntava contro l'indice.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 9 SETTEMBRE: L'amministratore delegato della Football Association, Martin Glenn (a sinistra), stringe la mano al commissario della Major League Soccer, Don Garber, durante la quinta giornata della Soccerex Global Convention presso il Manchester Central, il 9 settembre 2015 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Dave Thompson/Getty Images)

La "guerra" tra il giocatore ed il commissario della MLS va avanti ormai da un anno, ovvero quando Messi (nel luglio del 2025) decise di non presentarsi all'All Stars Game a causa delle sue condizioni fisiche non ottimali dopo aver disputato ben 9 partite in un mese. In risposta, Garber lo squalificò per una giornata applicando in maniera ferrea il regolamento della lega, secondo il quale "qualsiasi giocatore che non partecipi all'All-Star Game senza la previa approvazione della lega non è idoneo a giocare la partita successiva della propria squadra". La decisione lasciò Messi furioso e la sua reazione di ieri sera ha fatto ben capire che il 10 argentino non ha mai dimenticato quel torto.