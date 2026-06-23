Ancora una volta il calcio si inchina interamente ai piedi del numero uno assoluto, ai piedi di Leo Messi. L'Argentina ha appena conquistato la qualificazione matematica ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 grazie alla straordinaria garra della Pulga, autore di una splendida doppietta contro l'Austria. I gol del capitano, tuttavia, non incidono soltanto sul passaggio del turno. Grazie a queste due reti, il fuoriclasse di Rosario ha raggiunto ben due record storici. Messi ha firmato il suo diciottesimo gol ai Mondiali, staccando definitivamente Miroslav Klose, e ha contestualmente agguantato il record assoluto di partite giocate nella rassegna iridata. Nonostante la grandezza epica di tali traguardi, l'argentino ha mostrato una reazione confusa davanti alle telecamere, spiazzando totalmente i tifosi che si aspettavano un atteggiamento festoso in questo suo ultimo grande ballo.

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La confessione spiazzante in diretta

A fine partita, durante le canonichedi rito nel post gara, un giornalista gli ha chiesto quale fosse il più bello deicomplessivi segnati nella storia deiha risposto sbuffando in modo sommario, tradendo il peso dei troppicon i media ai quali i giocatori devono adempiere in questi giorni intensi. "Non ne sono sicuro, onestamente non me lo ricordo. Sono stanco e ho poca forza per pensare. Non vedo l'ora di raggiungere i miei compagni di squadra", ha replicato con disarmanteil fuoriclasse di Rosario, lasciando di sasso l'inviato.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 4 SETTEMBRE: Lionel Messi dell'Argentina festeggia dopo aver segnato il terzo gol della squadra durante la partita di qualificazione sudamericana ai Mondiali FIFA 2026 tra Argentina e Venezuela allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 4 settembre 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

La fuga negli spogliatoi e i 39 anni

🚨🇦🇷 Lionel Messi when asked how many World Cup goals he can reach: “I am tired now, I’m not thinking about that. I just want to enjoy the win with my teammates”. pic.twitter.com/OXKRrxB5sM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026

Domani il dieci dell'Albiceleste compieràe, nonostante l'età avanzata per un calciatore, ha caricato ancora una volta un'interasulle proprieper recitare l'ultimo, memorabile atto della sua epopea. Laestrema, però, comincia a presentare il conto. Al termine della partitariusciva a malapena aa causa delloe ha sorvolato tutte le altre domande pur didai cronisti e correre dritto negliinsieme al resto del gruppo.

Ora il calendario concederà un briciolo di meritato riposo all'argentino, che festeggerà il compleanno con la rosa prima di scendere nuovamente in campo contro la Giordania per l'ultimo incontro del Gruppo J.

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