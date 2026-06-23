Leo Messi trascina l'Argentina ai sedicesimi con due gol all'Austria e firma il record di reti ai Mondiali, ma crolla per la fatica in diretta tv
Inter Miami, Leo Messi non si ferma più: altro gol e assist in pre season
Ancora una volta il calcio si inchina interamente ai piedi del numero uno assoluto, ai piedi di Leo Messi. L'Argentina ha appena conquistato la qualificazione matematica ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 grazie alla straordinaria garra della Pulga, autore di una splendida doppietta contro l'Austria. I gol del capitano, tuttavia, non incidono soltanto sul passaggio del turno. Grazie a queste due reti, il fuoriclasse di Rosario ha raggiunto ben due record storici. Messi ha firmato il suo diciottesimo gol ai Mondiali, staccando definitivamente Miroslav Klose, e ha contestualmente agguantato il record assoluto di partite giocate nella rassegna iridata. Nonostante la grandezza epica di tali traguardi, l'argentino ha mostrato una reazione confusa davanti alle telecamere, spiazzando totalmente i tifosi che si aspettavano un atteggiamento festoso in questo suo ultimo grande ballo.
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La confessione spiazzante in direttaA fine partita, durante le canoniche interviste di rito nel post gara, un giornalista gli ha chiesto quale fosse il più bello dei 18 gol complessivi segnati nella storia dei Mondiali. Messi ha risposto sbuffando in modo sommario, tradendo il peso dei troppi impegni con i media ai quali i giocatori devono adempiere in questi giorni intensi. "Non ne sono sicuro, onestamente non me lo ricordo. Sono stanco e ho poca forza per pensare. Non vedo l'ora di raggiungere i miei compagni di squadra", ha replicato con disarmante onestà il fuoriclasse di Rosario, lasciando di sasso l'inviato.
La fuga negli spogliatoi e i 39 anniDomani il dieci dell'Albiceleste compierà 39 anni e, nonostante l'età avanzata per un calciatore, ha caricato ancora una volta un'intera nazione sulle proprie spalle per recitare l'ultimo, memorabile atto della sua epopea mondiale. La fatica estrema, però, comincia a presentare il conto. Al termine della partita Leo riusciva a malapena a parlare a causa dello sfinimento e ha sorvolato tutte le altre domande pur di svincolarsi dai cronisti e correre dritto negli spogliatoi insieme al resto del gruppo.
🚨🇦🇷 Lionel Messi when asked how many World Cup goals he can reach: “I am tired now, I’m not thinking about that. I just want to enjoy the win with my teammates”. pic.twitter.com/OXKRrxB5sM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026
Ora il calendario concederà un briciolo di meritato riposo all'argentino, che festeggerà il compleanno con la rosa prima di scendere nuovamente in campo contro la Giordania per l'ultimo incontro del Gruppo J.
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