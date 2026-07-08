Dopo il gol decisivo contro l'Egitto, Leo Messi sale a otto reti nel Mondiale e continua l'inseguimento allo storico record di Just Fontaine
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Otto gol in cinque partite, una qualificazione conquistata con il cuore e un primato che, se prima sembrava irraggiungibile, ora è stato messo nel mirino. Leo Messi continua a scrivere pagine indelebili di storia e ora punta uno dei record più iconici della storia della Coppa del Mondo.
Fontaine, il primato che resiste dal 1958Ci sono record che sembrano destinati a durare per sempre. Tra questi c'è quello di Just Fontaine, capace di realizzare ben 13 gol in una sola edizione del Mondiale, quello disputato in Svezia nel 1958. L'attaccante francese raggiunse quella cifra in appena sei partite, con una media realizzativa impressionante a cui nessun calciatore è più riuscito ad avvicinarsi concretamente negli ultimi settant'anni.
Da allora, tanti fuoriclasse hanno provato ad insediare questo straordinario record: il tentativo più significativo nell'era moderna è stato quello di Ronaldo Nazario 'O' Fenomeno', che nel 2002 si fermò a quota 8 reti, miglior bottino in un singolo Mondiale dai tempi del francese che ora condivide anche con Messi, ora anche lui a quota 8. Un'impresa che nel calcio moderno, caratterizzato da ritmi e tatticismi molto diversi rispetto al passato, è considerata quasi impossibile.
Messi ci prova: nel mirino il record di 13 golEppure Leo Messi sta trasformando anche l'impossibile in una concreta possibilità. Con il gol segnato negli ottavi contro l'Egitto, il capitano dell'Argentina è salito a quota 8 reti nel Mondiale, diventando il capocannoniere del torneo e portandosi cosi a 'sole' cinque marcature dal record di Fontaine. Messi, inoltre, continua ad aggiornare il proprio straordinario curriculum mondiale: oltre ad essere già il miglior marcatore della storia dei Mondiali considerando il totale delle edizioni disputate, ha allungato anche la sua incredibile serie di partite consecutive a segno nella competizione, portandola a 9. La rimonta pazzesca contro l'Egitto e il passaggio del turno ora alimentano il sogno, dove l'argentino e i compagni se la dovranno vedere con la Svizzera.
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