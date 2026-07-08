Otto gol in cinque partite, una qualificazione conquistata con il cuore e un primato che, se prima sembrava irraggiungibile, ora è stato messo nel mirino. Leo Messi continua a scrivere pagine indelebili di storia e ora punta uno dei record più iconici della storia della Coppa del Mondo.

Fontaine, il primato che resiste dal 1958

Ci sono record che sembrano destinati a durare per sempre. Tra questi c'è quello di, capace di realizzare benin una sola edizione del Mondiale, quello disputato in Svezia nel. L'attaccante francese raggiunse quella cifra in appena sei partite, con una media realizzativa impressionante a cui nessun calciatore è più riuscito ad avvicinarsi concretamente negli ultimi settant'anni.

Da allora, tanti fuoriclasse hanno provato ad insediare questo straordinario record: il tentativo più significativo nell'era moderna è stato quello di Ronaldo Nazario 'O' Fenomeno', che nel 2002 si fermò a quota 8 reti, miglior bottino in un singolo Mondiale dai tempi del francese che ora condivide anche con Messi, ora anche lui a quota 8. Un'impresa che nel calcio moderno, caratterizzato da ritmi e tatticismi molto diversi rispetto al passato, è considerata quasi impossibile.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 MARZO: Lionel Messi dell'Argentina reagisce durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Zambia all'Estadio Alberto J. Armando il 31 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Messi ci prova: nel mirino il record di 13 gol

Eppureta trasformando anche l'impossibile in una concreta possibilità. Con il gol segnato negli ottavi contro l', il capitano dell'è salito a quota 8 reti nel, diventando il capocannoniere del torneo e portandosi cosi a 'sole' cinque marcature dal record di Fontaine. Messi, inoltre, continua ad aggiornare il proprio straordinario curriculum mondiale: oltre ad essere già il miglior marcatore della storia dei Mondiali considerando il totale delle edizioni disputate, ha allungato anche la sua incredibile serie dia segno nella competizione, portandola a. La rimonta pazzesca contro l'Egitto e il passaggio del turno ora alimentano il sogno, dove l'argentino e i compagni se la dovranno vedere con la