Il Messico sta vivendo un'ottima fase calcistica recentemente. La nazionale ospitante di alcune partite della Coppa del Mondo svoltasi in estate, sta costruendo un nucleo di giocatori solidi e di prospettiva. La presenza messicana al Mondiale è stata ingombrante per le big europee, tanto che il percorso della Tri sarebbe potuto essere decisamente più lungo se non avesse incontrato l'Inghilterra agli ottavi di finale. Il Messico ha letteralmente dominato il Gruppo A, condiviso con squadre di buon livello come Sudafrica, Corea del Sud e Repubblica Ceca.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 21 GENNAIO: Marcos Acuña del River Plate compete per la palla contro Gilberto Mora del Messico durante una partita amichevole internazionale tra River Plate e Messico all'Estadio Mas Monumental Antonio Vespucio Liberti il ​​21 gennaio 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Galvanizzati dalle partite in casa, i messicani hanno registrato 9 punti con 6 reti fatte e 0 subite. A trascinare gli Aztechi sono stati i centravanti Raul Jimenez e Julian Quinones (capocannoniere della Saudi Pro League), decisivi anche ai sedicesimi di finale contro il Venezuela. Tuttavia, nonostante la potenza e la qualità degli avversari degli ottavi di finale, il Messico è stato in partita fino all'ultimo, terminando il match con la orgogliosa sconfitta per 2-3.

Gilberto Mora è il nuovo talento del calcio messicano

Allo Stadio Azteca è finito il percorso di alcuni calciatori come l'eterno portiere Ochoa, ma è anche stato l'inizio di carriera di molti altri. Tra essi c'è sicuramente il 17enne, mezz'ala destra della Tri, titolare dalla sfida contro la Repubblica Ceca in poi. Il classe 2008 è attualmente in forza al(5 gol in 7 partite di campionato), ma il suo percorso in America sta volgendo al suo termine, considerando l'interesse di molte squadre europee.

A rafforzare il suo valore e la sua appetibilità, c'è stata la sua prestazione di ieri notte contro la Colombia. Una partita dominata dal Messico, ma sbloccata dal bomber colombiano Luis Suarez al 9'. Per evitare la sconfitta nell'amichevole, il centrocampista messicano si è inventato un golazo (mettendo a sedere 2 difensori colombiani), diventando ufficialmente il marcatore più giovane (17 anni e 348 giorni) della storia della nazionale calcistica del Messico.

🚨🤯 WHAT A GOLAZO FROM 17-YEAR-OLD GILBERTO MORA AGAINST COLOMBIA! 🔥



FIRST-EVER GOAL FOR MEXICO AT JUST 17. ❤️ pic.twitter.com/9q0O4k8hO9 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 27, 2026

Per lui sono arrivate le parole di stima da parte del nuovo CT messicano: "Dobbiamo essere bravi ae proteggerlo. Dobbiamo fare il possibile per accompagnarlo nella crescita e nello sviluppo. Sono certo che questo accadrà, soprattutto se riuscirà a convincere qualche squadra europea ad acquistarlo".