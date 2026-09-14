Il club ha annunciato un momento di ringraziamento in suo onore prima della sfida di Carabao Cup contro il Fulham
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Il West Ham perde uno dei suoi volti più amati. Ludek Miklosko è morto a 64 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro che aveva scelto di affrontare fino alla fine con lo stesso coraggio mostrato tra i pali. Big Ludo, come lo chiamavano i tifosi, aveva difeso la porta degli Hammers per quasi otto anni, diventando molto più di un semplice portiere. Quasi 400 presenze, promozioni, parate rimaste nella memoria e un legame con il club mai davvero spezzato. Nemmeno dopo l’addio. Nel dicembre 2024 aveva interrotto le cure e pochi giorni più tardi era tornato al London Stadium per assistere alla sfida contro il Liverpool. Il pubblico lo aveva accolto come un eroe. E da eroe, oggi, il West Ham lo saluta.
Miklosko, il legame con il West HamMiklosko arrivò al West Ham dopo otto anni al Banik Ostrava e conquistò subito un posto speciale nella storia del club. Nella stagione 1990-91 contribuì alla promozione nella vecchia First Division e fu anche eletto miglior giocatore degli Hammers, prima di diventare uno dei simboli della squadra negli anni successivi. Indimenticabile, soprattutto, la sua ultima giornata della Premier League 1994-95: il West Ham fermò il Manchester United sull’1-1 e quel risultato consegnò il titolo al Blackburn Rovers. Dopo il ritiro, nel 2001, Miklosko tornò ancora al club, questa volta come allenatore dei portieri. Ma il rapporto con i tifosi non aveva bisogno di un contratto per continuare. I cori per Big Ludo sono rimasti una tradizione, fino all’ultima apparizione a Praga nel 2023, quando il West Ham conquistò la Conference League e lui fu celebrato prima della finale.
L'ultimo saluto a 'Big Ludo'La sua storia non è stata soltanto inglese. Miklosko ha vestito anche le maglie della Cecoslovacchia e della Repubblica Ceca, collezionando 42 presenze in nazionale, prima di chiudere la carriera nel suo Banik Ostrava come responsabile del dipartimento sportivo. Ma è al West Ham che il suo nome è rimasto scolpito. Il club ha annunciato un momento di ringraziamento in suo onore prima della sfida di Carabao Cup contro il Fulham e gli dedicherà anche la gara casalinga di Championship contro il QPR, altra squadra rappresentata da Miklosko tra il 1998 e il 2001. A parlare per ultimo è stato il figlio Martin: “Papà adorava il West Ham United, e soprattutto sentire il suo nome cantato a squarciagola e con orgoglio a ogni partita”. Un amore che, evidentemente, non è mai stato a senso unico.
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