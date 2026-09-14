Il West Ham perde uno dei suoi volti più amati. Ludek Miklosko è morto a 64 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro che aveva scelto di affrontare fino alla fine con lo stesso coraggio mostrato tra i pali. Big Ludo, come lo chiamavano i tifosi, aveva difeso la porta degli Hammers per quasi otto anni, diventando molto più di un semplice portiere. Quasi 400 presenze, promozioni, parate rimaste nella memoria e un legame con il club mai davvero spezzato. Nemmeno dopo l’addio. Nel dicembre 2024 aveva interrotto le cure e pochi giorni più tardi era tornato al London Stadium per assistere alla sfida contro il Liverpool. Il pubblico lo aveva accolto come un eroe. E da eroe, oggi, il West Ham lo saluta.

Miklosko, il legame con il West Ham

arrivò aldopo otto anni al Banike conquistò subito un posto speciale nella storia del club. Nella stagione 1990-91 contribuì alla promozione nella vecchia First Division e fu anche eletto miglior giocatore degli Hammers, prima di diventare uno dei simboli della squadra negli anni successivi. Indimenticabile, soprattutto, la sua ultima giornata della Premier League 1994-95: il West Ham fermò il Manchester United sull’1-1 e quel risultato consegnò il titolo alRovers. Dopo il ritiro, nel 2001, Miklosko tornò ancora al club, questa volta come allenatore dei portieri. Ma il rapporto con i tifosi non aveva bisogno di un contratto per continuare. I cori per Big Ludo sono rimasti una, fino all’ultima apparizione a Praga nel 2023, quando il West Ham conquistò laLeague e lui fu celebrato prima della finale.

LONDRA, INGHILTERRA – 29 DICEMBRE: Ludek Miklosko, ex portiere del West Ham United, osserva prima della partita di Premier League tra West Ham United FC e Liverpool FC al London Stadium, il 29 dicembre 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

L'ultimo saluto a 'Big Ludo'

La sua storia non è stata soltanto inglese.ha vestito anche le maglie della Cecoslovacchia e della Repubblica Ceca, collezionando 42 presenze in nazionale, prima di chiudere la carriera nel suo Banikcome responsabile del dipartimento sportivo. Ma è al West Ham che il suo nome è rimasto scolpito. Il club ha annunciato un momento diin suo onore prima della sfida di Carabao Cup contro ile gli dedicherà anche la gara casalinga di Championship contro il QPR, altra squadra rappresentata da Miklosko tra il 1998 e il 2001. A parlare per ultimo è stato il figlio Martin: “Papà adorava il West Ham United, e soprattutto sentire il suo nome cantato a squarciagola e con orgoglio a ogni partita”. Un amore che, evidentemente,