Championship, secondo turno infrasettimanale della stagione 2026-2027 della Serie B inglese. Al Toughsheet Community Stadium il Bolton padrone di casa ospita il West Ham (calcio d'inizio ore 21:00). I Trotters si sono illusi all'esordio col successo sul Preston, poi sono arrivati tre stop di fila, motivo per cui contro gli Hammers bisognerà provare ad invertire la rotta. VEDI BOLTON-WEST HAM IN DIRETTA STREAMING SU BET365 Sesta giornata di, secondo turno infrasettimanale della stagione 2026-2027 della Serie B inglese. Al Toughsheet Community Stadium ilpadrone di casa ospita il(calcio d'inizio ore 21:00). I Trotters si sono illusi all'esordio col successo sul Preston, poi sono arrivati tre stop di fila, motivo per cui contro gli Hammers bisognerà provare ad invertire la rotta.

Dall'altra parte ci sarà un West Ham che dopo un inizio altalenante, sembrerebbe essere riuscito ad imboccare la strada giusta. La trasferta di Bolton sarà la prova del nove per gli uomini di Espirito Santo. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI BOLTON-WEST HAM. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Bolton-West Ham in diretta TV e streaming

Bolton-West Ham, match valido per la sesta giornata di Championship (Serie B inglese), in programma martedì 8 settembre alle ore 21:00 al Community Stadium non sarà visibile in Italia, poichè non è previsto nessuna copertura televisiva.

L'unica possibilità di guardare la sfida tra il Bolton e gli Hammers è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Championship e cercare Bolton-West Ham tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

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Come accedere allo streaming di Bolton-West Ham

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Championship; cercare Bolton-West Ham tra le partite di martedì 8 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Bolton-West Ham: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà martedì 8 settembre 2026 al Toughsheet Community Stadium di Bolton. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00. La partita non sarà trasmessa in Italia, ma i telespettatori potranno seguire l'andamento del match consultando i siti ufficiali o le pagine sociale dei due club.

Partita: Bolton-West Ham

Competizione: Championship (Serie B inglese)

Championship (Serie B inglese) Data: martedì 8 settembre 2026

martedì 8 settembre 2026 Orario: 21:00

21:00 Stadio: Toughsheet Community Stadium

Toughsheet Community Stadium Diretta TV: nessuna copertura televisiva in Italia

nessuna copertura televisiva in Italia Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Bolton

Qui West Ham

Probabili formazioni di Bolton-West Ham

Steven Schumacher

Momento delicato per il. Dopo il successo all’esordio contro il, i Trotters hanno raccolto tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali particolarmente pesante sul campo del Millwall, dove sono stati travolti 4-0. Il rendimento negativo ha fatto scivolare la squadra di Steven Schumacher al 21° posto e mette in evidenza soprattutto le difficoltà di un gruppo ancora alla ricerca dei giusti equilibri, anche a causa dei numerosi cambiamenti apportati alla rosa durante il mercato estivo.Ilsi presenta invece al Toughsheet Community Stadium con il morale più alto, frutto delle due recenti vittorie di fila che hanno migliorato un trend iniziale negativo in cui avevano raccolto soltanto due punti in tre partite. Poi è arrivato il successo contro il Wolverhampton, piegato con un roboante 4-2,. Sei punti nelle ultime due giornate hanno rilanciato la formazione londinese fino all’ottavo posto e restituito fiducia a una squadra costruita per puntare alle zone alte della classifica e tornare inil prima possibile.: Bonham; Brunt, Forino, Davies, Famewo; Simons, Hardie; Iling-Junior, Rodrigues, Gale; Dalby.

WEST HAM (4-2-3-1): Hermansen; Veltman, Mavropanos, Kilman, Scarles; Mukasa, Engels; Bowen, Orford, Solomon; Piroe. Allenatore: Nuno Espírito Santo