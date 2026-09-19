Il caos del Derby più violento al mondo

Luigi Mereu
West Ham United v Arsenal - Premier League

Rice scopre della retrocessione del West Ham: la reazione in diretta

Il ritorno del Dockers' Derby dopo 14 anni non ha deluso le aspettative, con Millwall e West Ham che hanno dato vita a una sfida bella e combattuta, terminata 2-2 al The Den. I padroni di casa hanno iniziato con grande intensità, portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Caleb Taylor e Camiel Neghli. Gli Hammers, però, hanno reagito nella ripresa e hanno trovato il pareggio con Mohamadou Kante e Konstantinos Mavropanos. Nel finale Kante è stato anche espulso, lasciando il West Ham in 10 uomini.

Il punto conquistato permette al West Ham di mantenere la vetta della Championship, mentre il Millwall sale al tredicesimo posto.

Millwall v West Ham United - Sky Bet Championship 2026/27

Dockers' Derby: Castellanos accusato di aver sputato al portiere avversario

Il portiere del Millwall Filip Marschall ha accusato Taty Castellanos di avergli sputato addosso durante un confronto all'interno dell'area di rigore. Marschall ha indicato la propria maglia e segnalato l'episodio agli ufficiali di gara, mentre il suo staff ha presentato una reclamo. Non è stata però comminata alcuna sanzione a Castellanos: l'episodio rimane quindi un'accusa del portiere, non un fatto disciplinarmente accertato.

Millwall v West Ham United - Sky Bet Championship 2026/27
LONDRA, INGHILTERRA - 19 SETTEMBRE: Valentin Castellanos del West Ham United reagisce con Mark Sykes del Millwall durante la partita di Sky Bet Championship 2026/27 tra Millwall e West Ham United al The Den il 19 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

L'allenatore del West Ham, Nuno Espirito Santo, ha dichiarato: "Non l'ho visto, quindi non intendo commentare".

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Oltre la tensione in campo, c'era anche quella fuori da gestire: Circa 400 agenti erano stati schierati nell'area di The Den, un numero di gran lunga superiore ai 60-150 normalmente utilizzati per una partita di Championship. Gli uomini delle forze dell'ordine sono stati affiancati da unità a cavallo, cani e telecamere per il riconoscimento facciale, mentre diversi agenti erano equipaggiati con tenuta antisommossa. Anche la sicurezza dello stadio è rimasta impegnata per tutta la durata del match.

Non solo lo stadio, la zona sottoposta ai controlli era enorme. La polizia ha istituito un Section 35 dispersal order, che permetteva agli agenti di allontanare dall'area le persone ritenute responsabili di disordini e impedirne il ritorno per un determinato periodo.

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