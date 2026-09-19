Il caos del Derby più violento al mondo
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Il ritorno del Dockers' Derby dopo 14 anni non ha deluso le aspettative, con Millwall e West Ham che hanno dato vita a una sfida bella e combattuta, terminata 2-2 al The Den. I padroni di casa hanno iniziato con grande intensità, portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Caleb Taylor e Camiel Neghli. Gli Hammers, però, hanno reagito nella ripresa e hanno trovato il pareggio con Mohamadou Kante e Konstantinos Mavropanos. Nel finale Kante è stato anche espulso, lasciando il West Ham in 10 uomini.
Il punto conquistato permette al West Ham di mantenere la vetta della Championship, mentre il Millwall sale al tredicesimo posto.
Dockers' Derby: Castellanos accusato di aver sputato al portiere avversarioIl portiere del Millwall Filip Marschall ha accusato Taty Castellanos di avergli sputato addosso durante un confronto all'interno dell'area di rigore. Marschall ha indicato la propria maglia e segnalato l'episodio agli ufficiali di gara, mentre il suo staff ha presentato una reclamo. Non è stata però comminata alcuna sanzione a Castellanos: l'episodio rimane quindi un'accusa del portiere, non un fatto disciplinarmente accertato.
L'allenatore del West Ham, Nuno Espirito Santo, ha dichiarato: "Non l'ho visto, quindi non intendo commentare".
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Non solo lo stadio, la zona sottoposta ai controlli era enorme. La polizia ha istituito un Section 35 dispersal order, che permetteva agli agenti di allontanare dall'area le persone ritenute responsabili di disordini e impedirne il ritorno per un determinato periodo.
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