Il ritorno del Dockers' Derby dopo 14 anni non ha deluso le aspettative, con Millwall e West Ham che hanno dato vita a una sfida bella e combattuta, terminata 2-2 al The Den. I padroni di casa hanno iniziato con grande intensità, portandosi sul doppio vantaggio grazie alle reti di Caleb Taylor e Camiel Neghli. Gli Hammers, però, hanno reagito nella ripresa e hanno trovato il pareggio con Mohamadou Kante e Konstantinos Mavropanos. Nel finale Kante è stato anche espulso, lasciando il West Ham in 10 uomini.

Il punto conquistato permette al West Ham di mantenere la vetta della Championship, mentre il Millwall sale al tredicesimo posto.

Dockers' Derby: Castellanos accusato di aver sputato al portiere avversario

Il portiere del Millwallha accusatodurante un confronto all'interno dell'area di rigore. Marschall ha indicato la propria maglia e, mentre il suo staff ha presentato una reclamo.: l'episodio rimane quindi un'accusa del portiere, non un fatto disciplinarmente accertato.

LONDRA, INGHILTERRA - 19 SETTEMBRE: Valentin Castellanos del West Ham United reagisce con Mark Sykes del Millwall durante la partita di Sky Bet Championship 2026/27 tra Millwall e West Ham United al The Den il 19 settembre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

L'allenatore del West Ham, Nuno Espirito Santo, ha dichiarato: "Non l'ho visto, quindi non intendo commentare".

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Oltre la tensione in campo, c'era anche quella fuori da gestire:erano stati schierati nell'area di The Den, un numero di gran lunga superiore ai. Gli uomini delle forze dell'ordine sono stati affiancati da unità a cavallo, cani e telecamere per il riconoscimento facciale, mentre diversi agenti erano equipaggiati con tenuta antisommossa. Anche la sicurezza dello stadio è rimasta

Non solo lo stadio, la zona sottoposta ai controlli era enorme. La polizia ha istituito un Section 35 dispersal order, che permetteva agli agenti di allontanare dall'area le persone ritenute responsabili di disordini e impedirne il ritorno per un determinato periodo.