Non sarà una partita come le altre quella che vedrà affrontarsi il Cincinnati e il Nashville nella giornata di sabato, in occasione dei playoff di MLS. Oltre all'importanza della sfida, che potrebbe consentire ai padroni di casa di accedere alle semifinali della Eastern Conference, sugli spalti del TQL Stadium verrà ricordata Fiona, un ippopotamo di 9 anni recentemente scomparso nello zoo della città. L'animale, diventato una vera e propria star dei social e simbolo della città sin dalla sua nascita nel 2017, è morto giovedì scorso dopo aver accidentalmente ingerito un cappello di lana.

MLS, Cincinnati: una coreografia per ricordare l'ippopotamo Fiona

Nata prematuramente nel 2017 nello zoo di Cincinnati, Fiona pesava appena 13 kg, circa la metà del peso minimo alla nascita mai registrato per un ippopotamo, secondo quanto riferito dalla struttura. Le sue possibilità di sopravvivenza erano ridotte, ma grazie alle cure del personale dello zoo è riuscita a superare le difficoltà dei primi mesi di vita. La sua storia ha fatto il giro del mondo attraverso i social, tanto da renderla uno dei simboli della città dell'Ohio.

Come riportato da BBC Sport, il gruppo di tifosi "The Forge Cincy" ha realizzato nella giornata di domenica una coreografia raffigurante Fiona, che verrà esposta in occasione della sfida contro il Nashville. Anche la società ha deciso di partecipare all'iniziativa, annunciando che effettuerà una donazione allo zoo e al giardino botanico di Cincinnati per ogni tifoso presente allo stadio.

MALELANE, SUDAFRICA - 07 DICEMBRE: Un ippopotamo viene fotografato vicino alla club house prima dell'Alfred Dunhill Championship al Leopard Creek Country Club il 7 dicembre 2022 a Malelane, Sudafrica. (Foto di Warren Little/Getty Images)

Un primo omaggio all'animale è arrivato da Nick Hagglund, difensore originario di Cincinnati e all'ottava stagione con la maglia del club dell'Ohio. Dopo aver segnato nella vittoria per 3-1 contro l'Orlando City, il calciatore ha mimato le orecchie di un ippopotamo, dedicando la rete proprio a Fiona.

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Successivamente, attraverso il proprio profilo Instagram, Hagglund ha spiegato il significato della sua esultanza: "Cincinnati aveva bisogno di una vittoria, simbolo di, e i ragazzi hanno risposto presente".