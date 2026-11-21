Thomas Muller non è soddisfatto del livello di calcio espresso in Major League Soccer, la cui intensità delle partite rimane fortemente limitata. L'ex fuoriclasse del Bayern Monaco ha anche ipotizzato delle ragioni a supporto delle sua tesi. Le squadre nel campionato nordamericano giocherebbero senza pressione, non vincolate da un sistema che imponga loro di retrocedere o che le premi tramite promozione. Lo stesso sistema di gioco, dunque l'approccio alle partite delle diverse formazioni è più morbido, permissivo e permeabile in difesa. Nonostante le critiche, il classe 1987, attaccante del Vancouver Whitecaps, non ha esitazioni nel riferire che anche i calciatori della MLS abbiano notevoli qualità tecniche.

Muller, il confronto tra MLS e Europa: "Qui meno intensità e difese passive"

Dadel Bayern Monaco a uomo spogliatoio e giocatore d'esperienza in MLS in Canada. Thomas Muller ha provato a tracciare un resoconto delle differenze tra il calcio americano e quello europeo, non risparmiando al primo delle critiche. Parlando ad un media canadese, Muller ha espresso perplessità sulla tendenza delle squadre americane ad "".

ISMANING, GERMANIA - 23 MARZO: Thomas Müller partecipa insieme a Jürgen Klopp e Mats Hummels alla presentazione della squadra MagentaTV per la Coppa del Mondo FUFA 2026 presso DMC Production Germany GmbH il 23 marzo 2026 a Ismaning, Germania. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Le squadre più modeste in Europa devono far di tutto per eludere la retrocessione, mentre quelle di MLS possono gestire con calma l'andamento del proprio campionato. Non esistono, infatti, le retrocessioni che impatterebbero anche sul budget a disposizione dei club per rinforzarsi. Ancora, in molte gare le difese rimangono attendiste, morbide e concedono gol e spazi agli avversari. Il rilassamento dei reparti arretrati può, d'altro canto, favorire lo spettacolo.

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Ciononostante, le capacità tecniche dei protagonisti non sono in discussione. A mancare, molto spesso, è ldei calciatori che cala nel corso dei 90 minuti di partita. Dunque, pur con picchi elevati, è ladi rendimento che non si riesce a trovare. Al Vancouver Muller gioca assieme a Heung-min, coreano ed ex bandiera del Tottenham. I due potranno vantare esperienze in entrambi i campionati a fine carriera.