Retrocedere o essere promossi da leghe inferiori influirebbe su contratti dei calciatori e budget da investire
Müller, la barzelletta raccontata ai tifosi del Bayern per salutarli
Thomas Muller non è soddisfatto del livello di calcio espresso in Major League Soccer, la cui intensità delle partite rimane fortemente limitata. L'ex fuoriclasse del Bayern Monaco ha anche ipotizzato delle ragioni a supporto delle sua tesi. Le squadre nel campionato nordamericano giocherebbero senza pressione, non vincolate da un sistema che imponga loro di retrocedere o che le premi tramite promozione. Lo stesso sistema di gioco, dunque l'approccio alle partite delle diverse formazioni è più morbido, permissivo e permeabile in difesa. Nonostante le critiche, il classe 1987, attaccante del Vancouver Whitecaps, non ha esitazioni nel riferire che anche i calciatori della MLS abbiano notevoli qualità tecniche.
Muller, il confronto tra MLS e Europa: "Qui meno intensità e difese passive"Da simbolo del Bayern Monaco a uomo spogliatoio e giocatore d'esperienza in MLS in Canada. Thomas Muller ha provato a tracciare un resoconto delle differenze tra il calcio americano e quello europeo, non risparmiando al primo delle critiche. Parlando ad un media canadese, Muller ha espresso perplessità sulla tendenza delle squadre americane ad "accettare la sconfitta".
Le squadre più modeste in Europa devono far di tutto per eludere la retrocessione, mentre quelle di MLS possono gestire con calma l'andamento del proprio campionato. Non esistono, infatti, le retrocessioni che impatterebbero anche sul budget a disposizione dei club per rinforzarsi. Ancora, in molte gare le difese rimangono attendiste, morbide e concedono gol e spazi agli avversari. Il rilassamento dei reparti arretrati può, d'altro canto, favorire lo spettacolo.
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