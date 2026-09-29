L'ex Bayern Monaco ha deciso di proseguire il suo impegno nel calcio nonostante l'età avanzata: in MLS è ancora più che decisivo
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Thomas Müller è stato uno dei calciatori tedeschi più forti di questa generazione calcistica. Il talento bavarese ha vinto tutto quello che si poteva vincere a livello di club e di nazionale. Col Bayern Monaco, l'ex nazionale tedesco ha conquistato ben 13 campionati (record condiviso con Manuel Neuer), 6 Coppe di Germania, 8 Supercoppe di Germania, 2 Champions League, 2 Supercoppe Uefa, 2 Coppe del mondo per club e 1 Mondiale nel 2014.
Rifinitore dai piedi dorati, Thomas Müller è il giocatore ad aver registrato più assist in Bundesliga (210) ed è il recordman di presenza in competizione ufficiali dei bavaresi (756), nonché il terzo miglior marcatore di sempre del club (250). Tuttavia, nell'estate scorsa, il calciatore tedesco ha deciso di dire addio alla sua patria, emigrando nel lontano Canada. Infatti, Müller ha firmato per i Vancouver Whitecaps, squadra attualmente in MLS. Con i canadesi, il trequartista ex Bayern ha vinto il campionato canadese e la Western Conference della MLS, registrando 19 reti e 12 assist in 45 presenze stagionali.
Müller giocherà ancora per un annoThomas Müller è stato uno dei migliori giocatori della scorsa MLS, tanto che è anche finito nell'All-Star del campionato nordamericano 2026 (in cui ha vinto la sfida di tiro). Infrangendo record su record, il campione tedesco ha deciso di rimanere un'altra stagione in Canada, firmando il rinnovo coi Vancouver Whitecaps. Il DS Axel Schuster ha espresso tutta la sua gioia nel comunicato ufficiale del club: "Thomas ha abbracciato appieno questa città da quando è atterrato un anno fa. Ci ha aiutato nel migliorare, soprattutto a livello di mentalità. Ci ha condotti a traguardi che non avevamo mai raggiunto, come l'accesso alla prima MLS Cup. IL suo talento e la sua leadership saranno ancora con noi per un anno e di questo ne siamo più che lieti".
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