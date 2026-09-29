Thomas Müller è stato uno dei calciatori tedeschi più forti di questa generazione calcistica. Il talento bavarese ha vinto tutto quello che si poteva vincere a livello di club e di nazionale. Col Bayern Monaco, l'ex nazionale tedesco ha conquistato ben 13 campionati (record condiviso con Manuel Neuer), 6 Coppe di Germania, 8 Supercoppe di Germania, 2 Champions League, 2 Supercoppe Uefa, 2 Coppe del mondo per club e 1 Mondiale nel 2014.

ISMANING, GERMANIA - 23 MARZO: Thomas Müller partecipa, insieme a Jürgen Klopp e Mats Hummels, alla presentazione della squadra di MagentaTV per la Coppa del Mondo FIFA 2026 presso la DMC Production Germany GmbH a Ismaning, Germania, il 23 marzo 2026. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Rifinitore dai piedi dorati, Thomas Müller è il giocatore ad aver registrato più assist in Bundesliga (210) ed è il recordman di presenza in competizione ufficiali dei bavaresi (756), nonché il terzo miglior marcatore di sempre del club (250). Tuttavia, nell'estate scorsa, il calciatore tedesco ha deciso di dire addio alla sua patria, emigrando nel lontano Canada. Infatti, Müller ha firmato per i Vancouver Whitecaps, squadra attualmente in MLS. Con i canadesi, il trequartista ex Bayern ha vinto il campionato canadese e la Western Conference della MLS, registrando 19 reti e 12 assist in 45 presenze stagionali.

Müller giocherà ancora per un anno

𝐑𝐀𝐔𝐌𝐃𝐄𝐔𝐓𝐄𝐑 𝐄𝐗𝐓𝐄𝐍𝐃𝐄𝐃 🔥🇩🇪



We have extended German legend Thomas Müller through the 2027 MLS Sprint Season!! 👏



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Thomas Müller è stato uno dei migliori giocatori della scorsa MLS, tanto che è anche finito nell'del campionato nordamericano 2026 (in cui ha vinto la sfida di tiro). Infrangendo record su record, il campione tedesco ha deciso di rimanere un'altra stagione in Canada, firmando il rinnovo coi Vancouver Whitecaps. Il DSha espresso tutta la sua gioia nel comunicato ufficiale del club: "Thomas ha abbracciato appieno questa città da quando è atterrato un anno fa. Ci ha aiutato nel migliorare, soprattutto a livello di. Ci ha condotti a traguardi che non avevamo mai raggiunto, come l'accesso alla prima MLS Cup. IL suo talento e la sua leadership saranno ancora con noi per un anno e di questo ne siamo più che lieti".Anche il calciatore tedesco più titolato di tutti i tempi ci ha tenuto ad esprimere la sua gioia e gratitudine verso il club: "Mi sono trovatofin dal principio. Sono stato accolto con grande calore e felicità. Mi piace il nostro stile di gioco offensivo, fa divertire i tifosi e noi in campo. Mi sento ancora in forma e pronto a giocare un'altra stagione, sperando di poter arrivare dove non siamo riusciti l'anno scorso".