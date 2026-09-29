Il centravanti della nazionale inglese continuerà a giocare nel campionato tedesco: le firme arriveranno a breve
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Harry Kane continua a non volersi fermare. Il centravanti della nazionale inglese non vuole assolutamente uscire dai discorsi sulla punta più forte del mondo, e perché no, anche in quelli sul miglior calciatore del mondo. L'attaccante del Bayern Monaco ha iniziato la stagione come l'aveva finita: segnando, segnando e segnando.
In Bundesliga, Harry Kane ha registrato ben 3 reti in 4 partite, che diventano 6 stagionali se si sommano quelle in Coppa di Germania e in Champions League. Inoltre, il numero 9 bavarese ha segnato anche nel primo match di Nations League contro la Spagna. La partita è stata persa per 2-3 e l'attaccante ha anche sbagliato un rigore, calciandolo sulla traversa. Harry Kane punta a riscattarsi già stasera, nella seconda sfida della competizione continentale contro la Repubblica Ceca.
Kane vicino al rinnovo col Bayern MonacoLa punta dell'Inghilterra ha giocato stagioni fantascientifiche in maglia bavarese. Da quando si è trasferito nell'estate 2023 per la cifra di quasi 120 milioni di euro, Kane ha collezionato reti su reti e record su record. Attualmente, per lui sono 152 gol in 154 partite. Numeri da capogiro per un attaccante che troppo spesso è rimasto nell'ombra per via del suo legame con il Tottenham Hotspur. In Baviera sono arrivati tanti titoli collettivi e individuali, tra cui il riconoscimento di capocannoniere del campionato (3 volte), della Champions League e pure la Scarpa d'Oro (2 volte). Kane è un serio candidato al Pallone d'oro di questa stagione, considerando le astronomiche cifre di 61 reti in 51 partite, condite dai 7 gol nel Mondiale.
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