Sono iniziati gli ottavi di finale del Mondiale 2026. La competizione sta entrando sempre più nel vivo e se i primi due risultati, Marocco e Francia vincenti rispettivamente su Canada e Paraguay, non hanno portato sorprese, nei prossimi giorni ci si attende un vero e proprio tempo di incertezza. Una delle sfide più equilibrate e dall'esito per nulla scontato è sicuramente USA contro Belgio. I padroni di casa vengono da un girone dominato (escludendo la sconfitta nel match con la Turchia a qualificazione già ottenuta) con un grande gioco espresso e anche da un sedicesimo passato in scioltezza per 2-0 contro la Bosnia Herzegovina. La nazionale belga invece ha vissuto grandi difficoltà nel proprio gruppo contro Iran, Australia ed Egitto, salvo passare da prime e giocare la partita più inspiegabile del torneo. Infatti, i ragazzi di Rudi Garcia hanno ribaltato un 0-2 negli ultimi 5' di gara contro il Senegal.

Balogun sarà disponibile per gli ottavi di finale

BRUGES, BELGIO - 18 SETTEMBRE: Folarin Balogun dell'AS Monaco combatte per la palla con Brandon Mechele del Club Brugge durante la partita MD1 della UEFA Champions League 2025/26 League Phase tra il Club Brugge KV e l'AS Monaco al Jan Breydelstadion il 18 settembre 2025 a Bruges, Belgio. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Sicuramente, per gli Stati Uniti incontrare il Belgio è un motivo di sollievo per quanto visto finora. Il Senegal, tolta la follia suicida finale, era una squadra parecchio ostica da affrontare per organizzazione del gioco e per qualità dei singoli. Tuttavia, le notizie positive per gli USA sembrano non essere finite qui. Durante il sedicesimo, Pochettino ha perso il suo giocatore più in forma, Folarin Balogun (3 reti al Mondiale) per un cartellino rosso, dopo un fallo in allungo sul centrale Muharemovic. L'arbitro Raphael Claus, dopo non aver sanzionato l'intervento in un primo momento, con l'aiuto del VAR, ha così deciso di espellerlo.

🚨 Folarin Balogun is eligible to play against Belgium.



FIFA sources had insisted US Soccer had no appeal. Sources say US Soccer did not attempt one as a result.



And Balogun had spoken on Monday here in Seattle about missing the game telling us, “I have to accept it…”



Yet… pic.twitter.com/wx7t8pnB00 — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 5, 2026

Tuttavia, la FIFA ha cambiato la propria decisione. Come riportato da The Athletic, alcuni funzionari della FIFA hanno riferito al giornale americano che Folarin Balogun sarà regolarmente presente in campo per gli ottavi di finale. Ciò sarebbe possibile per l'articolo 27 del codice disciplinare della FIFA: "L'organo giudiziario può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione di un provvedimento disciplinare".