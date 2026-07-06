Non sono passati nemmeno due anni dall'addio di Jürgen Klopp al mondo delle panchine del calcio, che già è tornato nel giro delle grandi squadre mondiali. Mondiali non è un termine a caso. L'ex leggenda del Liverpool, ha deciso di accordarsi proprio con la nazionale tedesca dopo la sorprendente e precoce uscita dalla Coppa del Mondo 2026. Nagelsmann non ha riprodotto la grande squadra vista due anni fa a Euro 2024, complici delle convocazioni molto discutibili, una gestione errata di Kimmich e le stagioni pessime disputate da i ragazzi di maggior talento come Florian Wirtz, Jamal Musiala e Nick Woltemade. La Germania è così uscita ai rigori contro il meno quotato Paraguay, in una sfida decisa solamente ai calci di rigore. La Federcalcio tedesca ha deciso di intervenire drasticamente sulla propria rosa, andando immediatamente a sollevare l'ex Bayern dalla panchina per nominare l'ex Dortmund.

Klopp interviene sul caso Balogun

BRAGANCA PAULISTA, BRASILE - 26 APRILE: Jurgen Klopp Direttore globale del calcio per il Red Bull Group nelle tribune durante la partita Brasileirao 2026 tra Red Bull Bragantino e Palmeiras all'Estádio Cícero de Souza Marques il 26 aprile 2026 a Braganca Paulista, Brasile. (Foto di Ricardo Moreira/Getty Images)

Tuttavia, non è nemmeno passato un giorno dall'Here we go di Fabrizio Romano, che Jürgen Klopp ha fatto nuovamente parlare di sé, in relazione all'ambito del Mondiale. Nella giornata di ieri, la FIFA ha deciso di sospendere la squalifica a Folarin Balogun, dopo che lo statunitense aveva ricevuto un rosso nel sedicesimo di finale contro la Bosnia, vinto poi per 2-0 con la sua firma sul primo gol. La decisione dell'organo calcistico ha provocato grandi e accese reazioni nel mondo del calcio, in quanto si tratta di un caso estremamente peculiare e soprattutto, con delle relazioni ambigue con l'ambito della politica USA.

🚨🗣 𝗡𝗘𝗪: Jurgen Klopp on Donald Trump calling Gianni Infantino directly:



"If that really was the case, then that's crazy. Let's just say this is our game, not theirs."



"These two people, who both have no idea about football, should have nothing to do with that."



"That was… pic.twitter.com/9k2qb0jYQ5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 6, 2026

Thierry Henry, Wayne Rooney e ora anche Klopp, si sono tutti espressi a proposito della sorprendente decisione della FIFA. In occasione del suo ruolo da opinionista per Magenta TV, per la competizione in corso, il neo CT tedesco ha commentato l'episodio così: "Se questa notizia dell'inserimento della Casa Bianca nelle dinamiche del Mondiale è vera, allora è un episodio folle. Il calcio è uno sport che appartiene a noi, non alle persone di potere che non capiscono nulla di calcio e che non dovrebbero entrare in questioni non loro. Non esiste nessuna discussione su questo".