Il presidente della Federazione calcistica spagnola (RFEF), Rafael Louzán, ha confermato la posizione della FIFA riguardo alla candidatura dei Paesi Baschi per ospitare i Mondiali del 2030. Dopo avere portato la Coppa del Mondo vinta questa estate sulla statua di San Giacomo, nella chiesa di Santiago di Compostela, il numero uno del calcio spagnolo ha spiegato che l'organo di governo del calcio non accetta la proposta di un'unica sede condivisa tra Bilbao e San Sebastian.

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Mondiale 2030, Louzan fa il punto della situazione: " Chiedevano un'unica città ospitante con due stadi. L a FIFA ha detto no"

era che Bilbao e San Sebastian formassero una città ospitante congiunta per condividere le partite dei Mondiali

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in seguito alle dichiarazioni di diversi politici regionali che esprimevano dubbi sulla fattibilità di un progetto unilaterale.

Lacontinua i preparativi in vista del Mondiale 2030 . La Nazione campione del mondo in carica, come ricordiamo, ospiterà la finalissima della competizione. Da capire ancora dove. Ma quello che più tiene in banco, al momento, è la questione relativa alla candidatura delle città basche. Come riporta il quotidiano Marca, l'idea delle istituzioni

Tuttavia, Rafael Louzán è stato chiaro sulla questione : "Chiedevano un'unica città ospitante con due stadi, e la FIFA , al momento, dice di no, che ci sono due città ospitanti nei Paesi Baschi ". Con questa dichiarazione, la decisione finale spetta alle città basche stesse, che dovranno dunque deliberare individualmente su come procedere. Il presidente della RFEF (Federazione calcistica spagnola) ha poi aggiunto il fatto che, per la FIFA, la strada è chiara: " In definitiva, dovranno decidere loro ".

MADRID - 20 LUGLIO: Lo spagnolo Rodri solleva il trofeo insieme a Rafael Louzan, presidente della Federcalcio spagnola, al momento dell'arrivo della nazionale spagnola all'aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, in vista della parata del trofeo della Coppa del Mondo FIFA 2026, il 20 luglio 2026 a Madrid, in Spagna. La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 si è disputata al New York New Jersey Stadium, nel New Jersey, tra Spagna e Argentina. (Foto di Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Questo cambiamento nei criteri deriva in gran parte dalle nuove e stringenti condizioni imposte dall'organo di governo del calcio mondiale, che hanno generato dubbi in entrambe le città. Tra i requisiti dell'organizzazione figurano l'uso esclusivo degli stadi e la raccomandazione che le strutture di allenamento "non possano essere utilizzate per scopi diversi dal torneo a partire da 14 giorni prima della prima partita nella sede e fino a un giorno dopo l'ultima partita". L'organismo internazionale considera ogni stadio come una sede indipendente, il che in pratica invalida una candidatura unificata secondo le normative vigenti.