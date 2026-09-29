Quattordici chilometri d'acqua separano l'Europa dall'Africa, ma la distanza diplomatica che si sta creando attorno alla finale dei Mondiali 2030 sembra molto più ampia. Da una parte la penisola iberica, forte della sua tradizione e delle sue infrastrutture, dall'altra il Nord Africa, ambizioso e pronto a ritagliarsi un pezzo di storia. Al centro c'è il traguardo che tutti sognano: l'assegnazione di un proprio stadio per ospitare la finale.

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La sicurezza spagnola e l'orgoglio iberico

Il compromesso d'apertura e il gigante di Casablanca

Secondo Marca, nessuno nel panorama calcistico sembra nutrire dubbi sul fatto che l'ultimo atto si terrà in, a eccezione proprio del. Il paese nordafricano, infatti, continua a insistere per poter ospitare la finalissima. La Spagna, dal canto suo, mantiene un baricentro altissimo nella trattativa e ostenta grande ottimismo., presidente della Federazione calcistica spagnola, ha parlato chiaramente a Radio Marca della situazione per ribadire la posizione del suo paese. Lanon può permettersi "alcun dubbio al riguardo", ha tuonato il dirigente, ricordando a tutti che la nazione spagnola rappresenta una vera e propria "" a livello calcistico mondiale. Per Louzán, la conclusione logica è una sola e imprescindibile: il Mondiale deve chiudersi in. La maggior parte delle gare, infatti, si giocherà in Spagna e la Federazione può contare sul solido supporto e sulla vicinanza del Portogallo Come disinnescare, dunque, l'ambizione marocchina? La soluzione al vaglio passa per una concessione di prestigio ideata per convincere il paese africano a fare un passo indietro:. L'idea sarebbe quella di affidare il sipario d'apertura al colossale stadio, un impianto capace di accogliere ben, rendendolo il più imponente tra quelli presentati nel dossier di candidatura. Tuttavia, c'è un ostacolo strutturale che rischia di depotenziare questo compromesso. L'inizio del torneo vedrà infatti il suo impatto mediatico parzialmente smorzato. Prima dell'esordio in Spagna e in Marocco, si disputeranno tre incontri in Sud America (tra Uruguay, Argentina e Paraguay) per onorare il centenario della competizione: un fattore che limita il peso dell'esordio in terra marocchina.

CASABLANCA, MAROCCO - 20 AGOSTO: In questa immagine promozionale di Populous, vengono mostrati i rendering digitali del proposto stadio Stade Hassan II in Marocco, progettato per essere lo stadio di calcio più grande del mondo con una capacità di 115.000 posti , il 20 agosto 2024 a Casablanca, Marocco. Il design dello stadio è opera di Populous e Oualalou + Choi . (Foto di Populous via Handout/Getty Images)

Un peccato originale

aleggia un pizzico di rammarico per come è stata gestita la fase iniziale dell'accordo. Un errore, quello commesso dalla Federazione spagnola: quando il Marocco si è unito alla candidatura Spagna-Portogallo, non è stato messo nero su bianco in modo esplicito che la finale si sarebbe tenuta o ao a. Una leggerezza che ora costringe a un lavoro di ricucitura, per far sì che tra Spagna e Marocco venga trovato un accordo.