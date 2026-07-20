La Spagna ha conquistato la Coppa del Mondo del 2026, superando l'Argentina campione in carica. La squadra spagnola è riuscita a vincere mantenendo il suo stile di gioco e dimostrando di essere la migliore squadra del pianeta. La partita è stata molto tesa e bloccata, tanto che per vedere un gol si sono dovuti aspettare i tempi supplementari, quando Ferran Torres ha segnato la rete decisiva sul palcoscenico più importante del calcio mondiale.

Il commento di Toni Kroos alla finale del Mondiale

Football won — Toni Kroos (@ToniKroos) July 19, 2026

Al termine della sfida, l'ex centrocampista dele della nazionale tedesca, ha voluto condividere il suo pensiero in modo molto diretto. Sul suo profilo X, ha pubblicato una dichiarazione breve ma di grandissimo impatto: "" ("Il calcio ha vinto"). Con queste due semplici parole, Kroos ha riassunto perfettamente la sua visione sulla partita e sull'atteggiamento tenuto in campo dall'Argentina. Il suo messaggio è diventato subito popolarissimo, raggiungendoin pochissimi minuti.

Il pensiero si lega a come i sudamericani hanno affrontato la gara. Se l'Argentina avesse segnato alla prima occasione utile, per gli amanti del bel gioco sarebbe stato un risultato doloroso e ingiusto. Spesso si dice che l'Albiceleste giochi semplicemente un altro tipo di calcio, ma il tweet sottolinea che questa definizione è solo un eufemismo che nasconde una realtà fatta di contrasti duri, simulazioni e continue proteste. Un esempio evidente è stata la reazione di Paredes, che a fine gara ha attaccato Eric Garcia e Gavi. Questo stesso atteggiamento nervoso si era già notato nella semifinale contro l'Inghilterra.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 10 GIUGNO: (Da sinistra a destra) Rodrigo De Paul e Leandro Paredes dell'Argentina ispezionano il campo prima della partita di qualificazione sudamericana per la Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Argentina e Colombia allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 10 giugno 2025 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Daniel Jayo/Getty Images)

Di fronte a ciò, Toni Kroos non ha avuto alcun dubbio su chi tifare. D'altronde, conosceva bene gli avversari: aveva già affrontato l'Argentina nella finale dei Mondiali del 2014 in Brasile, dove la Germania vinse proprio per 1-0 ai tempi supplementari conquistando il titolo. Se uniamo questo ricordo al lungo passato nel Real Madrid, era evidente da che parte stesse nella finale di New York. E il suo messaggio conferma che, secondo lui, ha trionfato il calcio migliore.