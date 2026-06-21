La Coppa del Mondo 2026 è giunta al termine del primo turno dei gironi e ha già cominciato il secondo, producendo i primi verdetti. Tra essi, salta all'occhio l'eliminazione della Turchia dopo solo 2 match nel torneo intercontinentale. Il girone sembrava ampiamente alla portata della nazionale turca, ma durante le partite contro Australia e Paraguay sono accadute delle cose abbastanza insolite. La squadra allenata da Vincenzo Montella ha chiuso i primi due turni a 0 punti, segnando 0 reti avendo giocatori di grande qualità in attacco come Yıldız, Güler, Akturkoglu e Yılmaz. La sfortuna ha avuto un ruolo all'interno delle gare, considerando le super partite dell'australiano Patrick Beach (recordman nazionale) e del paraguaiano Orlando Gill. I numerosi tiri da fuori non hanno aiutato nel segnare e così, la Turchia è uscita mestamente nella confusione avvenuta a fine primo tempo.

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Galarza e il furto dell'orologio

ASUNCION, PARAGUAY - 5 GIUGNO: Matias Galarza festeggia con l'allenatore Gustavo Alfaro dopo aver segnato il terzo gol della squadra durante l'amichevole internazionale tra Paraguay e Nicaragua allo stadio Defensores del Chaco il 5 giugno 2026 ad Asuncion, Paraguay. (Foto di Christian Alvarenga/Getty Images)

Il Paraguay rimane in corsa per passare ai sedicesimi di finale del torneo intercontinentale. Ciò è stato possibile grazie alla già citata prestazione dell'estremo difensore (0.67 gol prevenuti con 5 parate) e alla linea difensiva composta da Alonso, Alderete, Gomez e Cacéres. Tuttavia, la vittoria non è passata solo dal gran lavoro della difesa. L'esterno sinistro Galarza ha segnato dopo soli 2' grazie all'assist di Julio Enciso e poi si è reso protagonista di una scena particolare, avvenuta in occasione della storica espulsione di Miguel Almirón.

Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin saatini çalmış!



Paraguaylı futbolcu Matias Galarza, maçın 45. dakikasında hakemin düşen saatini çaldı.



Saati yerden alıp kendi koluna takan futbolcunun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.



FIFA'nın bu centilmenlik dışı… pic.twitter.com/xRdFffzQjc — 23 DERECE (@yirmiucderece) June 20, 2026

Dopo un contatto falloso, si è creato un capannello attorno all'arbitro per le proteste. A quel punto, al direttore di gara è caduto l'orologio, prontamente raccolto e indossato proprio dall'esterno paraguaiano. Una scena surreale e comica, considerando il pandemonio attorno all'esterno e la calma con cui ha compiuto il gesto particolare. Tuttavia, quando la partita ha ripreso il suo corso normale, il calciatore del Paraguay ha restituito l'oggetto all'arbitro Barton, evitando una sanzione severa al giocatore già ammonito in precedenza.

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