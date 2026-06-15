Bisogna aspettare ancora qualche giorno per vedere l'esordio dell'Inghilterra nella Coppa del Mondo 2025. I tre leoni saranno impegnati in una complicata sfida contro l'ostica Croazia, in un remake della semifinale mondiale del 2018. All'epoca, l'allenatore era Gareth Southgate, al suo primo grande torneo con la nazionale inglese. Nel Mondiale russo, era arrivato un quarto posto, dopo aver perso 2-1 contro i croati e 2-o col Belgio. L'allenatore inglese ha sempre raggiunto degli ottimi risultati con la nazionale dei tre leoni, nonostante gli sia sempre mancato qualcosa per raggiungere il gradino più alto della competizione. Dopo la finale europea persa nel 2024, la sua avventura con l'Inghilterra si è chiusa e al suo posto è arrivato il tedesco Thomas Tuchel. L'ex CT attualmente è ancora fermo e in vista della manifestazione intercontinentale ha deciso di rifiutare un ruolo importante come opinionista della nazionale inglese.

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Gareth Southgate vuole proteggere i suoi ex ragazzi

LONDRA, INGHILTERRA - 3 GIUGNO: Re Carlo III conversa con Sir Gareth Southgate in occasione del Vertice sulle opportunità giovanili, ospitato da quest'ultimo a Buckingham Palace il 3 giugno 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Andrew Matthews - WPA Pool/Getty Images)

L'avventura sulla panchina dell'Inghilterra dell'ex calciatore di Crystal Palace, Aston Villa e Middlesborough non è sempre stata riconosciuta come buona. Il suo mandato ha comunque permesso ai tre leoni di raggiungere traguardi importanti, partendo proprio dal Mondiale 2018. In seguito è arrivato il triste epilogo europeo nel 2021, con la finale persa in casa contro la meno quotata Italia. Al Mondiale 2022 invece, l'eliminazione è giunta in semifinale contro la Francia per via di un errore dal dischetto di Harry Kane e nel 2024 è stata persa un'altra finale degli Europei, questa volta contro la Spagna di Lamine Yamal e Nico Williams.

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Gareth Southgate ha deciso di affidare ai social le proprie parole in vista del Mondiale: "Ciao a tutti, in vista del match dell'Inghilterra e dell'inizio della competizione, ho deciso di comunicare un piccolo messaggio. La Coppa del Mondo è sempreper me, dato che l'ho vissuta nelle ultime sette edizioni in diversi ruoli: da giocatore, commentatore, osservatore ed infine allenatore. Per questa edizione, ho scelto di non partecipare come opinionista in TV. Penso che parlare dei ragazzi non sia utile e le mie parole potrebbero essere. Perciò, vorrei rimanere fuori da questo circuito pericoloso. Tuttavia, ci tengo particolarmente a fare i mieialla squadra. La nostra esperienza insieme gli ha aiutati ad arrivare fiduciosi in questo torneo, sanno che è il momento di vincere. Non vedo l'ora di tifare per loro".

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