Piano piano si sta concludendo il primo turno della Coppa del Mondo 2026. La competizione intercontinentale ha regalato un 15 giugno colmo di sorprese, portando quattro pareggi nelle quattro partite disputate. In esse sono nascoste alcune pepite come lo storico pareggio di Capo Verde contro la Spagna, oppure il 2-2 pirotecnico fra Iran e Nuova Zelanda, passando per le delusioni Belgio e Uruguay, fermate entrambe sull'1-1 rispettivamente da Egitto e Arabia Saudita. Proprio il match fra sudamericani e asiatici ha colpito per l'incapacità della squadra di Bielsa di trovare soluzioni all'1-o del 1T. La rete di Al-Amri ha sbloccato una prima frazione complicata, in cui l'Uruguay non ha prodotto molto. Con la sostituzione di Núnez e l'avanzamento di Vinas come punta, il ritmo degli uruguaiani è cambiato e con esso la fluidità del gioco. Il premio finale per l'aggiustamento tattico è stata la rete di Maxi Araújo all'80'.

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Araújo interrompe la maledizione dello Sporting Lisbona

LONDRA, INGHILTERRA - 15 APRILE: Noni Madueke dell'Arsenal corre con la palla pressato da Maximiliano Araujo dello Sporting Clube de Portugal durante la partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Sporting Clube de Portugal all'Arsenal Stadium il 15 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il gol dell'ala uruguaiana ha ovviamente un grande impatto nell'economia del girone mondiale, dato che al momento tutte le squadre si trovano a pari punti (1). Tuttavia, la sua rete va oltre i confini centro-nord-americani dato che questa marcatura assume un grande valore simbolico per il suo club di appartenenza, lo Sporting Lisbona.

Maxi Araújo steps up with a late equaliser against Saudi Arabia on his World Cup debut.



Uruguay are up and running in Miami 😤🇺🇾 pic.twitter.com/BC2l7Muyte — B/R Football (@brfootball) June 15, 2026

Maxi Araújo ha appena concluso la sua seconda stagione in Portogallo. Acquistato dal Toluca nell'estate del 2024, l'esterno ha migliorato i propri numeri terminando la stagione con 7 reti e 5 assist stagionali. Tuttavia, sulla squadra biancoverde aleggiava una statistica infelice rispetto agli ultimi Mondiali disputati. Quando l'ultimo calciatore dello Sporting Lisbona ha avuto la prontezza di segnare una rete nella competizione intercontinentale, basti pensare che in quel Mondiale partecipava l'Italia... Nel 2014 infatti ci pensarono l'algerino Islam Slimani e l'argentino Marcos Rojo a battezzare il torneo per i biancoverdi. Nella storia del club, questo onore va a soli altri 3 giocatori. Liedson nel 2020, Beto nel 2002 e infine Yazalde nel 1974.

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