L'Uzbekistan dovrà attendere ancora una settimana prima di fare il suo esordio nella Coppa del Mondo 2026. La nazionale asiatica si è qualificata ai Mondiali con una certa dose di sorpresa, considerando che questa sarà la prima volta nella sua storia. Gli uzbeki hanno avuto un ottimo percorso di qualificazione. Dopo una prima parte dominata insieme all'Iran, la seconda fase ha riservato la sorpresa maggiore considerando l'accesso diretto ai gironi della manifestazione intercontinentale ai danni del più quotato Qatar. L'eroe e simbolo indiscusso della spedizione è la vecchia conoscenza italiana Eldor Shomurodov, primatista di reti per la nazionale uzbeka (44 in 93 presenze). La punta si presenta alla competizione in ottima forma considerando i suoi 22 gol in Turchia, che gli sono valsi il titolo di capocannoniere. A guidare il gruppo sarà l'italiano Fabio Cannavaro, arrivato a qualificazione già ottenuta.

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La rigida ispezione a sorpresa per l'Uzbekistan

TASHKENT, UZBEKISTAN - 30 MARZO: Eldor Shomurodov dell'Uzbekistan reagisce durante l'amichevole internazionale tra Uzbekistan e Venezuela il 30 marzo 2026 a Tashkent, Uzbekistan. (Foto di Anvar Ilyasov/Getty Images)

L'Uzbekistan si presenta ai nastri di partenza per sorprendere, nonostante il girone molto complicato. Infatti, gli asiatici saranno impegnati nel gruppo K. Shomurodov e Khusanov (l'altra stella della squadra), dovranno misurarsi contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, la novità Congo e una Colombia sempre pericolosa. Le due amichevoli di preparazione non sono andate come sperato: due sconfitte contro Canada e Olanda.

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Así fue el protocolo de seguridad con la Selección de Uzbekistán previo al amistoso contra Países Bajos en Estados Unidos.🇺🇿 pic.twitter.com/D1SzMEYZcP — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 8, 2026

Tuttavia, l'arrivo della squadra negli USA ha catalizzato l'attenzione dei media per le modalità di accoglienza utilizzate da parte del paese ospitante. In mattinata è già esploso il caso relativo al Senegal, dove al rayista Pathé Ciss è stato controllato ogni effetto personale, scarpe comprese. Alla squadra guidata da Fabio Cannavaro è toccata altra sorte, non meno rigida e minuziosa. In questi controlli protratti per ore, all'Uzbekistan è stato riservato un doppio controllo particolare. Inizialmente l'intero staff e l'intera rosa sono stati sottoposti al metal detector, mentre in seguito c'è stato il controllo dei bagagli da parte dei cani antidroga.

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