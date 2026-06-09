La Francia si presenterà alla Coppa del Mondo 2026 da favorita assoluta. È da anni che la nazionale di Didier Deschamps ha la rosa migliore per distacco. Non è un caso che i transalpini arrivino così sempre alle fasi finali dei maggiori tornei per le nazionali. L'ultima avventura nel Qatar ha visto i francesi giungere fino all'ultimo atto del torneo. Il leggendario 3-3 se lo ricordano tutti, dalla tripletta di Mbappé alla serie di rigori sbagliati dalla Francia. Anche in questo torneo, i ragazzi guidati da Deschamps partono in pole position, nonostante il complicato girone da affrontare. Il gruppo I infatti presenta, oltre ai francesi, Senegal, Norvegia e Iraq. L'esordio nella manifestazione intercontinentale avverrà il 16 giugno alle 21, contro gli ultimi ufficiosi campioni d'Africa. Nella serata di ieri, la Francia ha giocato l'ultima amichevole contro l'Irlanda del Nord, in cui si sono viste alcune novità regolamentari promosse dalla FIFA.

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Le nuove regole FIFA per la Coppa del Mondo

DORTMUND, GERMANIA - 25 GIUGNO: Karol Swiderski della Polonia subisce un fallo da Dayot Upamecano della Francia, che si traduce in un rigore per la Polonia, durante la partita della fase a gironi di UEFA EURO 2024 tra Francia e Polonia allo Stadio di Calcio di Dortmund il 25 giugno 2024 a Dortmund, Germania. (Foto di Kevin C. Cox/Getty Images)

Il match è andato in discesa per gli ultimi finalisti della storica competizione. Il risultato finale infatti si è fissato sul 3-1, merito soprattutto dell'incredibile prestazione di Michael Olise. Il giocatore del Bayern infatti ha messo a segno una clamorosa tripletta, segno della forma eccellente con cui arriva al Mondiale centro-nord-americano. Tuttavia, proprio la sua uscita dal campo all'82', ha riscosso qualche polemica riguardante il nuovo regolamento che verrà applicato durante il Mondiale.

La FIFA infatti ha deciso di snellire il tempo di gioco. Quando verranno effettuate le sostituzioni, i calciatore destinati a uscire avranno solamente 10 secondi per lasciare il rettangolo di gioco. I membri della nazionale in campo dunque dovranno abbandonare il terreno in qualsiasi punto si stiano trovando al momento del cambio. Se così non dovesse essere, la sostituzione verrebbe posticipata all'interruzione successiva, tassativamente effettuata almeno un minuto dopo la richiesta. Olise non ha rispettato la nuova celerità dei tempi del cambio e dopo la spiegazione con rimprovero dell'arbitro, non è giunta nessuna sanzione.

Frankreich kassierte 4 Gegentore in den letzten 1050 Spielminuten mit Dayot Upamecano auf dem Platz. In den letzten 816 Minuten ohne ihn, gab es 18 Gegentore. [@Statsdufoot] pic.twitter.com/wRQscXERsO — FC Bayern News (@iMiaSanMia_GER) June 9, 2026

Anche Dayot Upamecano ha testato una nuova regola. I calciatori necessitanti di intervento medico, non potranno rimettere piede in campo per oltre 1 minuto. Il centrale del Bayern Monaco è così dovuto rimanere a bordo campo, dopo aver ricevuto una gomitata al labbro.

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