Sotto accusa i comportamenti di Paredes, Molina e dell'assistente tecnico Ayala
Finale incandescente! Un nervosissimo Paredes aggredisce Eric Garcia e Gavi
La finale della Coppa del Mondo, mai come quest'anno e dopo tutte le polemiche, insinuazioni e complotti pro Argentina, necessitava di un arbitro dal pugno di ferro. Collina, presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, ha scelto lo sloveno Slavko Vincic, fischietto di assoluta personalità ed esperienza. Difatti, nei 120 e passa minuti ha lasciato correre, ha fischiato soltanto in occasioni evidenti, non facendosi intimorire dall'atteggiamento, non proprio pacifista, della Nazionale albiceleste. Ma, il vero parapiglia è scoppiato al triplice fischio e, adesso, la FIFA sta indagando.
Gli episodi incriminatiI rapporti ufficiali compilati dal direttore di gara Vincic, dai guardalinee e dal quarto uomo verranno presi in possesso ed esaminati dalla FIFA, insieme alle immagini televisive. Mentre le lacrime si riversavano sul terreno del MetLife Stadium di New York, di felicità e di tristezza, al centro del campo si stava scatenando una vera e propria caccia all'uomo. Leandro Paredes è stato espulso al fischio finale per aver, prima strattonato Eric Garcia e, successivamente, per aver spinto con veemenza Gavi fino a farlo cadere per terra.
Sul fascicolo degli imputati spunta anche Nahuel Molina, per aver sferrato un pugno nei confronti del capitano spagnolo e pallone d'oro dei Mondiali Rodri. Infine, verrà esaminato il comportamento dell'assistente tecnico Roberto Ayala, accusato di aver spinto con forza Dani Olmo nelle fasi più calde della partita.
🚨🥊 Full scenes after final whistle.@MickyJnr__ 🎥 pic.twitter.com/ZXCvAFkHwy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026
Non finisce quiDetto dei contatti antisportivi fra i singoli calciatori, puniti dall'arbitro Vincic, sotto la lente d'ingrandimento dei commissari della FIFA vi è, inoltre, il comportamento dell'intera delegazione argentina durante la cerimonia. Infatti, mentre Rodri alzava la coppa, regalando una cartolina memorabile a tutta la Spagna, diversi calciatori albicelesti hanno voltato le spalle al palco della premiazione. Dunque, la FIFA sta esaminando tutti i fatti elencati e, prima di dare una sentenza definitiva, dovranno passare alcune settimane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA