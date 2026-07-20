La finale della Coppa del Mondo, mai come quest'anno e dopo tutte le polemiche, insinuazioni e complotti pro Argentina, necessitava di un arbitro dal pugno di ferro. Collina, presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, ha scelto lo sloveno Slavko Vincic, fischietto di assoluta personalità ed esperienza. Difatti, nei 120 e passa minuti ha lasciato correre, ha fischiato soltanto in occasioni evidenti, non facendosi intimorire dall'atteggiamento, non proprio pacifista, della Nazionale albiceleste. Ma, il vero parapiglia è scoppiato al triplice fischio e, adesso, la FIFA sta indagando.

Gli episodi incriminati

I rapporti ufficiali compilati dal direttore di gara, dai guardalinee e dal quarto uomo verranno presi in possesso ed esaminati dalla FIFA, insieme alle immagini televisive. Mentre le lacrime si riversavano sul terreno del MetLife Stadium di, di felicità e di tristezza, al centro del campo si stava scatenando una vera e propria caccia all'uomo.è stato espulso al fischio finale per aver, prima strattonatoe, successivamente, per aver spinto con veemenzafino a farlo cadere per terra.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - APRIL 19: Leandro Paredes del Boca Juniors festeggia aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita del Torneo Apertura 2026 Superclásico tra River Plate e Boca Juniors allo Stadio Más Monumental Antonio Vespucio Liberti il 19 aprile 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

Sul fascicolo degli imputati spunta anche Nahuel Molina, per aver sferrato un pugno nei confronti del capitano spagnolo e pallone d'oro dei Mondiali Rodri. Infine, verrà esaminato il comportamento dell'assistente tecnico Roberto Ayala, accusato di aver spinto con forza Dani Olmo nelle fasi più calde della partita.

Non finisce qui

Detto dei contatti antisportivi fra i singoli calciatori, puniti dall'arbitro, sotto la lente d'ingrandimento dei commissari della FIFA vi è, inoltre, il comportamento dell'intera delegazione argentina durante la cerimonia. Infatti, mentrealzava la coppa, regalando una cartolina memorabile a tutta la, diversi calciatori albicelesti hanno voltato le spalle al palco della premiazione. Dunque, la FIFA sta esaminando tutti i fatti elencati e, prima di dare una sentenza definitiva, dovranno passare alcune settimane.