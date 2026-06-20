Didier Deschamps crede che l'Iraq sia squadra da non sottovalutare. Dopo i primi 3 punti nel girone, la Francia vuole ipotecare il passaggio al prossimo turno.
La doccia prima della sconfitta contro la Francia: Tirana, impianto di irrigazione impazzito...
La Francia si prepara ad affrontare la seconda sfida del suo girone. L'Iraq sembrerebbe più che alla portata dei Bleus, ma per il CT Deschamps l'attenzione in vista di questo impegno non deve affatto abbassarsi.
CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365
Francia, Deschamps avvisa i suoi: "Occhio all'Iraq"Dopo un primo tempo non all'altezza, la Francia contro il Senegal ha svoltato soltanto nella seconda frazione di gara. Non è un caso, infatti, che le tre reti messe a referto siano arrivate tutte nella ripresa con firme di Mbappé - due volte - e Barcola. I tre punti attuali collocano la Francia ai vertici del gruppo I, a pari merito con la Norvegia di Haaland, uscita vittoriosa a sua volta dal confronto con l'Iraq. Proprio contro gli asiatici, la Nazionale transalpina cerca ora conferme.
"Non pensate che siano una squadra di secondo piano, perché non lo sono", così Didier Deschamps ha spronato i suoi ragazzi a prestare la massima attenzione. La sfida con gli iracheni, a suo modo di vedere, è tutto tranne che già vinta: "Conoscete la Spagna? Sì, era un’amichevole, ma sono comunque riusciti a pareggiare. E nella loro prima partita contro la Norvegia, che è un’ottima squadra, erano sotto di due gol al 75’ minuto. Poi ne hanno subiti altri due alla fine".
Caricamento post Instagram...
CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CONTENUTI OFFERTI GRATUITAMENTE DA BET365
© RIPRODUZIONE RISERVATA