La Francia si prepara ad affrontare la seconda sfida del suo girone. L'Iraq sembrerebbe più che alla portata dei Bleus, ma per il CT Deschamps l'attenzione in vista di questo impegno non deve affatto abbassarsi.

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Francia, Deschamps avvisa i suoi: "Occhio all'Iraq"

Dopo un primo tempo non all'altezza, la Francia contro il Senegal ha svoltato soltanto nella seconda frazione di gara. Non è un caso, infatti, che le tre reti messe a referto siano arrivate tutte nella ripresa con firme di- due volte - e Barcola. I tre punti attuali collocano la Francia ai vertici del gruppo I, a pari merito con la Norvegia di Haaland, uscita vittoriosa a sua volta dal confronto con l'Iraq. Proprio contro gli asiatici, la Nazionale transalpina cerca ora

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - 16 GIUGNO: Kylian Mbappé #10 della Francia festeggia con Didier Deschamps, allenatore della Francia, dopo aver segnato il secondo gol della squadra durante la partita del Gruppo I della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Francia e Senegal allo Stadio New York New Jersey il 16 giugno 2026 a East Rutherford, New Jersey. (Foto di Kevin C. Cox/Getty Images)

"Non pensate che siano una squadra di secondo piano, perché non lo sono", così Didier Deschamps ha spronato i suoi ragazzi a prestare la massima attenzione. La sfida con gli iracheni, a suo modo di vedere, è tutto tranne che già vinta: "Conoscete la Spagna? Sì, era un’amichevole, ma sono comunque riusciti a pareggiare. E nella loro prima partita contro la Norvegia, che è un’ottima squadra, erano sotto di due gol al 75’ minuto. Poi ne hanno subiti altri due alla fine".

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È stata la stessa Federazione a pubblicare sui propri account ufficiali il video nel quale Deschamps avverte i suoi ragazzi, a poco più di 48 ore dall'inizio del match. Sebbene sul piano tecnico non sembri esserci storia, il CT ha puntualizzato che i prossimi avversari non manchino affatto di qualità, almeno in alcune zone del campo: "Una squadra disciplinata che gioca in modo semplice,". Insomma, la Francia è avvisata.

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