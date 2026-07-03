Fuori dal SoFi Stadium di Los Angeles, durante Spagna-Austria, due barbieri offrono tagli gratuiti: una storia di seconde possibilità che ha fatto il giro del web
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Prima ancora del fischio d'inizio, fuori dal SoFi Stadium di Inglewood a Los Angeles, il Mondiale ha regalato una delle immagini più significative della competizione. Una storia di solidarietà, riscatto e inclusione che dimostra come il calcio possa andare anche oltre al semplice concetto di sport, ma diventare un linguaggio universale capace di unire persone e culture.
L'iniziativa: un taglio di capelli che può valere tuttoMentre migliaia di tifosi raggiungevano il SoFi Stadium per assistere alla sfida tra Spagna e Austria, la testata 'ANSA' riporta la presenza di due barbieri che hanno deciso di trasformare l'attesa della partita in un momento di condivisione: sedie, forbici e rasoi sistemati all'esterno dell'impianto e tagli di capelli gratuiti per chiunque desiderasse fermarsi. Il protagonista dell'iniziativa è stato David Arias, barbiere di origini messicane che ha voluto sfruttare la ribalta del Mondiale per lanciare un messaggio di speranza. Come raccontato alla stessa testata, infatti, la sua vita è cambiata radicalmente dopo un lungo periodo trascorso in carcere: "Sono stato in prigione per 11 anni e quando sono uscito avevo paura che nessuno volesse più farsi tagliare i capelli da me. Invece, mi sbagliavo", ha raccontato Arias all'ANSA, spiegando come sia riuscito a ricostruirsi una vita aprendo un'attività e riconquistando la fiducia della comunità.
Il messaggio: "Meritiamo tutti una seconda possibilità""Voglio dire alla gente di ogni paese del mondo proprio questo: meritiamo tutti una seconda occasione", ha spiegato, ribadendo: "Magari mi vedi cosi, pieno di tatuaggi, ma nonostante il mio passato, sono una brava persona". Un messaggio, che si conclude poi con una frase destinata a riassumere il senso dell'iniziativa: "Lo sport ci unisce e io faccio sedere chiunque sulla mia poltrona, senza distinzioni di cultura, colore della pelle o tifo".
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Da fuori lo stadio a dentro: la partita tra Spagna e AustriaAll'interno dello stadio, invece, il campo ha rispettato i pronostici. La Spagna si è imposta con un netto 3-0 sull'Austria nei sedicesimi del Mondiale, conquistando il passaggio del turno agli Ottavi di finale e dove le Furie Rosse affrontano il Portogallo, dopo il successo lusitano maturato contro la Croazia.
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