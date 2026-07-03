Prima ancora del fischio d'inizio, fuori dal SoFi Stadium di Inglewood a Los Angeles, il Mondiale ha regalato una delle immagini più significative della competizione. Una storia di solidarietà, riscatto e inclusione che dimostra come il calcio possa andare anche oltre al semplice concetto di sport, ma diventare un linguaggio universale capace di unire persone e culture.

L'iniziativa: un taglio di capelli che può valere tutto

Il messaggio: "Meritiamo tutti una seconda possibilità"

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Da fuori lo stadio a dentro: la partita tra Spagna e Austria

Mentre migliaia di tifosi raggiungevano il SoFi Stadium per assistere alla sfida tra, la testata 'ANSA' riporta la presenza di due barbieri che hanno deciso di trasformare l'attesa della partita in un momento di condivisione: sedie, forbici e rasoi sistemati all'esterno dell'impianto e tagli di capelli gratuiti per chiunque desiderasse fermarsi. Il protagonista dell'iniziativa è stato, barbiere di origini messicane che ha voluto sfruttare la ribalta delper lanciare un messaggio di speranza. Come raccontato alla stessa testata, infatti, la sua vita è cambiata radicalmente dopo un lungo periodo trascorso in carcere: "Sono stato in prigione per 11 anni e quando sono uscito avevo paura che nessuno volesse più farsi tagliare i capelli da me. Invece, mi sbagliavo", ha raccontato Arias all'ANSA, spiegando come sia riuscito a ricostruirsi una vita aprendo un'attività e riconquistando la fiducia della comunità."Voglio dire alla gente di ogni paese del mondo proprio questo: meritiamo tutti una seconda occasione", ha spiegato, ribadendo: "Magari mi vedi cosi, pieno di tatuaggi, ma nonostante il mio passato, sono una brava persona". Un messaggio, che si conclude poi con una frase destinata a riassumere il senso dell'iniziativa: "Lo sport ci unisce e io faccio sedere chiunque sulla mia poltrona, senza distinzioni di cultura, colore della pelle o tifo".All'interno dello stadio, invece, il campo ha rispettato i pronostici. Lasi è imposta con un netto 3-0 sull'nei sedicesimi del, conquistando il passaggio del turno agli Ottavi di finale e dove le Furie Rosse affrontano il, dopo il successo lusitano maturato contro la